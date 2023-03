TicWatch Pro 3, oggi costa la metà: offerta spaziale

Torna in offerta uno degli smartwatch più interessanti lanciati nel corso del 2022. Stiamo parlando del TicWatch Pro 3, dispositivo che abbiamo imparato a conoscere molto bene grazie alle diverse promo lanciate nei mesi precedenti. L’offerta di oggi, però, è speciale perché fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre con un risparmio netto di 150€. Grazie al doppio sconto disponibile sul sito di e-commerce è come se lo si pagasse la metà. Trovare uno smartwatch con queste caratteristiche al 50% di sconto è una promo da non lasciarsi scappare.

Il TicWatch Pro 3 è un orologio veramente unico. Ha funzionalità premium pensate per la vita di tutti i giorni, con un monitoraggio continuo e avanzato dello sport e dell’attività fisica. Ma non solo. È uno dei pochi orologi smart ad avere un "doppio display" che permette alla batteria di arrivare fino a un massimo di 45 giorni. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google, una garanzia quando si parla di smartwatch. Un wearable top che non ha paura di essere confrontato con dispositivi più blasonati e costosi.

TicWatch Pro 3: caratteristiche e funzionalità

TicWatch è oramai una garanzia quando si tratta di smartwatch e wearable. E questo TicWatch Pro 3 ne è l’esempio migliore: un orologio con un design elegante e con funzionalità che non si trovano in altri dispositivi.

Partiamo dallo schermo, uno degli elementi unici del dispositivo. Il TicWatch Pro 3 utilizza la tecnologia Dual Display che sovrappone a uno schermo a basso consumo energetico un display AMOLED Retina super brillante. In questo modo è possibile attivare uno dei due display in base alla situazione di utilizzo, ottimizzando il consumo della batteria. Si può passare dalla modalità Smart con tutte le funzioni attive e un’autonomia fino a 3 giorni, alla modalità essenziale che estende la batteria fino a un massimo di 45 giorni.

A tutto questo bisogna aggiungere tutte le funzionalità pensate per l’utilizzo quotidiano. TicWatch ha dotato l’orologio di tecnologie avanzatissime e di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali e l’attività fisica. Per quanto riguarda la salute possiamo controllare in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc. Per gli amanti dello sport, invece, troviamo decine di attività sportive, alcune delle quali di livello professionale. Per ognuna è possibile controllare diverse statistiche avanzate ed è possibile analizzare i miglioramenti nel tempo. Essendo impermeabile lo si può utilizzare anche in acqua.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google, una garanzia quando si tratta di orologi. Si ha accesso a tutta la suite di app di Mountain View, comprese quelle per la salute e l’attività fisica.

TicWatch Pro 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta eccezionale che non bisogna farsi scappare. Solo per pochissimi giorni troviamo il TicWatch Pro 3 in offerta a un prezzo di 149,13€, grazie a uno sconto del 50% che ci fa risparmiare poco più di 150€ sul prezzo di listino. Il merito è del doppio sconto che troviamo in pagina: infatti, oltre allo sconto del 40% è disponibile un coupon che fa risparmiare altri 30€ sul prezzo di listino. Come capita con questo tipo di promozioni, bisogna essere molto veloci nell’approfittarne: il numero di coupon è limitato. L’orologio smart è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione trenta giorni.

