TikTok mette il timer per i ragazzini, ma si può aggirare

TikTok è l’app cinese al centro del dibattito politico di questi giorni. Non solo in Italia (per cui è in atto un’indagine del Copasir) ma soprattutto per il ban imposto dalla Commissione europea alla presenza dell’app sui dispositivi in dotazione ai dipendenti di Bruxelles.

Nonostante arrivino divieti a usare l’app da più parti, (dall’India, al Canada agli Stati Uniti) TikTok di proprietà di ByteDance fa nuovamente parlare di sé per una nuova funzione che consiste in un timer al tempo di utilizzo. L’iniziativa coinvolge gli utenti più giovani, gli adolescenti, ed è rivolta espressamente a loro. Se da un lato è semplice aggirare l’ostacolo, impostando nuovi timer, dall’altro possono intervenire i genitori o gli adulti di riferimento a verificare il tempo trascorso da un adolescente su TikTok.

Meno tempo su TikTok per gli adolescenti

La nuova funzione di timer entrerà in vigore nelle prossime settimane e sarà automatica sui profili di tutti gli adolescenti che non hanno compiuto 18 anni. In questo modo sarà possibile restare collegati al massimo per 60 minuti.

Questo intervallo di utilizzo è stato scelto da ByteDance sulla base di alcuni studi scientifici, tra cui compare anche la ricerca fatta dagli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital.

Cosa accade però una volta raggiunto il limite di utilizzo di TikTok per 60 minuti? All’adolescente sarà chiesto di inserire un codice di accesso per prolungare il tempo, quindi, in un certo senso diventa una richiesta informata e attiva.

Basta un codice per sbloccare TikTok

Ma perché TikTok ha deciso di rendere disponibile lo sblocco di ulteriore tempo di visione della sua app? Anche in questo caso, ByteDance fa sapere di avere consultato studi di esperti in materia che "dimostrano, inoltre, che essere più consapevoli del tempo trascorso online può aiutarci a essere più responsabili delle decisioni che prendiamo".

Per questo motivo gli utenti minori di 18 anni che hanno disattivato il limite di 60 riceveranno una notifica allo scoccare di 100 minuti di permanenza sull’app TikTok con l’invito a impostare un nuovo limite.

Il controllo dei genitori

A cambiare le regole del gioco, però possono sempre intervenire i genitori attraverso il "Collegamento famigliare", una console riservata agli adulti. Da questo punti di accesso sarà possibile per gli adulti esercitare un controllo sulle attività dell’adolescente su TikTok e fissare un tempo di utilizzo giornaliero. Dalla dashboard, i genitori potranno poi verificare attraverso il riepilogo delle attività, l’effettivo tempo trascorso dall’adolescente sull’app, sia di giorno sia di notte.

Sarà invece resa disponibile agli adulti, la possibilità di programmare gli orari in cui silenziare le notifiche che oggi sono già impostate in automatico dalle 21 in poi per gli utenti tra i 13 e i 15 anni. Per i ragazzi tra i 16 e i 177 anni le notifiche sono silenziate automaticamente dalle 22 in poi.