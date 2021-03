Tim, Vodafone, WindTre, Iliad e operatori virtuali down

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 – Le segnalazioni di disservizio di tutti i principali operatori telefonici italiani stanno progressivamente rientrando, insieme a quelle relative ai servizi di WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Questo sembra confermare la nostra ipotesi: gran parte delle segnalazioni erano un falso allarme e a non funzionare erano le app di Facebook, non la connessione degli operatori.

————

Proprio mentre crollano i server di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger in tutto il mondo, anche gli operatori telefonici italiani sembrano avere diversi problemi oggi 19 marzo 2021.

A partire dalle ore 18, infatti, sono schizzate alle stelle le segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti Tim, Vodafone, WindTre, b e degli operatori virtuali, come Ho Mobile e Poste Mobile. La coincidenza di orari con il down delle app del gruppo Facebook, però, lascia pensare che si possa trattare di falsi allarmi: a non funzionare sono le app più usate dagli utenti, che credono che il problema stia nella connessione a Internet.

Per Wind, però, il problema è almeno in parte reale: impossibile fare e ricevere chiamate, mentre qualcuno riesce a navigare seppur con grande lentezza. Per Vodafone, invece, si tratterebbe addirittura di un down transfrontaliero: su Twitter ci sono messaggi di richiesta di assistenza per #VodafoneDown dalla Germania e altri Paesi esteri.

Stiamo monitorando la situazione, aggiorneremo questo articolo man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni attendibili.