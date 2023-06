Torna FC Barcelona: Una nuova era

La leggenda continua. Prime Video ha annunciato recentemente il ritorno del documentario FC Barcelona: Una Nuova Era. La nuova stagione, in uscita prossimamente sulla piattaforma di streaming, includerà ancora una volta filmati inediti e approfondimenti dedicati al ritorno della squadra spagnola ai vertici della Liga. Come già successo nella prima stagione, la docuserie costruirà la propria narrazione miscelando sapientemente il "dietro le quinte" della vita del team e gli accadimenti sportivi già noti al grande pubblico.

FC Barcelona: la nuova stagione della docuserie

La seconda stagione della docuserie FC Barcelona: Una Nuova Era sarà composta da quattro parti e mostrerà l’ascesa del club durante la stagione 2022/23. Nello specifico, le telecamere hanno documentato i momenti chiave della stagione, offrendo di fatto agli spettatori un accesso esclusivo e senza precedenti ai giocatori del Barcellona e allo staff tecnico.

Infortuni inaspettati, addii significativi e sconfitte brucianti sono solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il lungo il percorso che ha riportato il Barcellona ai vertici della Liga. I fan potranno rivivere tutto questo sul piccolo schermo, ma non solo: potranno osservare da vicino il metodo con cui Xavi ha ricostruito la squadra spagnola, l’arrivo dei nuovi acquisti di livello mondiale, l’ingresso delle giovani promesse e l’innovativo sistema di gioco al quale il team si è dovuto adattare. Non si tratta solo di tecnica, ma anche di una mentalità vincente: il risultato, visibile sul campo, ha certamente alzato le aspettative dei tifosi del Barcellona.

Quando esce la docuserie sul Barcellona

Prodotta da Wakai in collaborazione con Barça Studios, la seconda stagione della docuserie FC Barcelona: Una Nuova Era sarà disponibile su Prime Video nel 2023. La data precisa di uscita non è ancora stata annunciata.

Le docuserie sullo sport di Prime Video

FC Barcelona: Una Nuova Era sarà solo l’ultimo titolo di una lunga lista di docuserie a tema sportivo già disponibili su Prime Video. Tra queste c’è ovviamente anche la prima stagione della docuserie dedicata al Barcellona. Uscita nel 2022 e composta da cinque episodi, racconta di come il Futbol Club Barcelona, dopo aver giocato «il miglior calcio al mondo per tutta la sua storia», ha attraversato alcuni anni non all’altezza della sua fama. L’arrivo di Xavi Hernández è la mossa con cui il club spera di ritrovare lo stile e i successi dei vecchi tempi.

Tra le uscite più significative degli scorsi mesi ci sono, ad esempio, anche Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, One For All e Marc Marquez: ALL IN. Per I fan del panorama internazionale sono titoli imperdibili, invece, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney e Take Us Home: Leeds United.