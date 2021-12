TP-Link, la videocamera di sicurezza lowcost è l’offerta imperdibile di oggi

Anche in mancanza di eventi particolari, su Amazon si riesce sempre e comunque a trovare dei dispositivi in offerta con sconti molto interessanti. Come ad esempio la videocamera di sicurezza per l’interno TP-Link Tapo C200, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con il 30% di sconto. Acquistandola oggi la si paga solamente 27,99€.

La telecamera di sicurezza di TP-Link è l’ideale per tutti coloro che vogliono iniziare a monitorare la propria abitazione quando si è fuori, senza dover spendere una cifra folle. Tra le videocamere per l’interno, questo modello di TP-Link è sicuramente uno dei migliori per il rapporto qualità-prezzo e offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da un dispositivo di questo tipo. Le riprese sono in alta definizione a 1080p e ha anche la visione notturna. La telecamera permette di controllare tutta la stanza grazie a un movimento orizzontale di 360 gradi e verticale di 114 gradi. E come ogni buon dispositivo tecnologico che si rispetti, è possibile controllare tutto da remoto con lo smartphone.

Telecamera di sicurezza wireless TP-Link Tapo C200: come funziona e le caratteristiche

Per essere una videocamera di sicurezza IP lowcost, la TP-Link Tapo C200 ha tutte le caratteristiche di un modello superiore. Partiamo dalle riprese video che sono in alta qualità a a 1080p e permettono anche la visione notturna fino a 8 metri. Associando la telecamera all’applicazione TP-Link per lo smartphone è possibile monitorare anche da remoto cosa sta accadendo in casa e grazie alla funzionalità per la rilevazione del movimento vengono inviate notifiche push se accade qualcosa di anomalo. L’audio è bidirezionale, quindi si può comunicare con qualcuno che si trova vicino alle videocamera.

È presente anche un allarme luminoso e sonoro per scoraggiare eventuali malfattori. La videocamera wireless di TP-Link è anche compatibile con Google Assistant e Alexa. Per l’archiviazione dei dati c’è il supporto alle schede microSD fino a 128GB.

Videocamera di sicurezza TP-Link C200 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non lasciarsi scappare. Trovare una videocamera di sicurezza affidabile a meno di 30€ non è cosa di tutti i giorni. Oggi la telecamera per l’interno TP-Link Tapo C200 la trovi in offerta su Amazon a 27,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

TP-Link Tapo C200 – 2MP