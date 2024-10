Trailer e data di uscita di Dinner Club stagione 3

Risate, incontri, sapori e viaggi on the road (anche in bicicletta): è tutto nel trailer ufficiale di Dinner Club 3, in uscita a breve

Il viaggio della terza stagione di Dinner Club si preannuncia carico di gusto e, soprattutto, di buonumore e di risate. Lo suggerivano da tempo i nomi dei protagonisti dell’apprezzato format prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, ma adesso a confermarlo definitivamente è arrivato il trailer della stagione 3, distribuito da Prime Video in questi giorni insieme al poster ufficiale.

Il trailer ufficiale di Dinner Club 3

Il trailer dell’attesa terza stagione del food travelogue Original italiano dà un assaggio – per restare in tema – del «viaggio indimenticabile» che attende i protagonisti di questo nuovo ciclo di puntate.

Nel breve video si vede lo chef stellato Carlo Cracco nei panni di conduttore e host spiegare ai nuovi partecipanti – Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo – le regole dello show e dell’avventura che li attende.

Seduti al fianco dello chef ci sono Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, ex protagonisti dello show che a questo giro ricoprono il ruolo di guest star. Un’altra guest star viene svelata alla fine del trailer: si tratta di Corrado Guzzanti, che si unirà al resto del cast per la cena finale nel ruolo di "osservatore speciale".

Altre riprese incluse nel trailer mostrano De Sica, Fanelli e Papaleo in alcune tappe del viaggio che li condurrà in Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, mentre esplorano i sapori locali, fanno nuove conoscenze e macinano chilometri a bordo di un’auto o in sella alla bicicletta.

I luoghi di Dinner Club 3 lungo l’Appia Antica

La terza stagione di Dinner Club, come accennato, esplorerà luoghi e sapori di alcune regioni del centro-sud Italia. L’idea è quella di seguire idealmente l’Appia Antica, celebre strada romana che originariamente collegava Roma a Capua e che successivamente fu prolungata fino a Brindisi.

Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, infatti, si metteranno in viaggio con chef Cracco partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata fino ad arrivare a Brindisi per la tappa finale.

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di #DinnerClub! 🍝

Siete pronti a partire per un viaggio indimenticabile tra sapori e luoghi sorprendenti, in compagnia di @craccocarlo e un cast stellare? #DinnerClub dal 21 novembre su @PrimeVideoIT 📺 Una prod. #banijayitalia pic.twitter.com/AYAK829ESC — Banijay Italia (@BanijayItalia) October 28, 2024

Quando esce Dinner Club 3 in streaming

La terza stagione di Dinner Club sarà disponibile dal 21 novembre 2024 in esclusiva su Prime Video. Sulla stessa piattaforma di streaming sono già disponibili le prime due stagioni.