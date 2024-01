Trama e cast del film distopico The Kitchen

Fonte foto: Netflix

C’è anche l’attore premio Oscar Daniel Kaluuya (noto per il film Scappa: Get Out) dietro la macchina da presa nel nuovo film The Kitchen, dramma distopico in arrivo fra pochi giorni su Netflix. Kaluuya, qui alla sua prima esperienza da regista, co-dirige il film insieme al britannico Kibwe Tavares. La storia è ambientata in una Londra del futuro e ruota attorno alle vicende di Izi, un uomo burbero, disilluso e solitario che scopre suo malgrado il significato della parola padre.

La trama del film The Kitchen

La trama di The Kitchen si svolge in una Londra distopica, in un futuro non troppo lontano da noi in cui il divario tra ricchi e poveri ha raggiunto dimensioni allarmanti. Nonostante l’ambientazione vagamente futuristica, il film affronta in realtà tematiche molto attuali: la paternità, l’importanza della comunità, le disuguaglianze sociali e anche i processi di gentrificazione che spingono le fasce meno abbienti della popolazione sempre più ai margini delle città.

Il protagonista del film, Izi, sta per fare “il salto”: mancano pochi giorni al suo addio al “kitchen”, il quartiere residenziale multietnico in cui è nato e in cui vive da sempre, per trasferirsi in un’area più moderna e lussuosa di Londra. Izi è impiegato in un’azienda funebre ecologica e proprio a lavoro scopre inaspettatamente che la sua ex fidanzata è morta. Come conseguenza di questo avvenimento, l’uomo è costretto a farsi carico di Benji, adolescente che è con ogni probabilità suo figlio.

Il ragazzo bussa alla porta di Izi sperando di trovare un padre, in effetti, ma il protagonista inizialmente si comporta nei suoi confronti come un tutore. Intanto, mentre il rapporto tra i due evolve, tutti gli abitanti del “kitchen” devono fare squadra per evitare che il loro quartiere e la loro comunità vengano spazzati via.

Il cast di The Kitchen

Jedaiah Bannerman è Benji, mentre Izi è interpretato da Kane Robinson, detto Kano, attore e rapper britannico. Quello di The Kitchen è il suo primo ruolo da protagonista assoluto. Nel cast di The Kitchen ci sono anche Hope Ikpoku Jr, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Cristale e BackRoad Gee.

L’idea iniziale del film risale addirittura al 2014 ed è nata in seguito a una conversazione dal barbiere. La produzione è quindi iniziata abbastanza presto e ha visto coinvolti da subito il produttore Daniel Emmerson, Kibwe Tavares e Daniel Kaluuyam, che ha anche firmato la sceneggiatura con Joe Murtagh.

Dove è stato girato The Kitchen

Il film The Kitchen è stato girato interamente a Londra in diverse location, tra cui il vecchio LEB Building a Cambridge Heath Road.

Quando esce The Kitchen

The Kitchen è stato presentato in anteprima alla 67esima edizione del BFI London Film Festival lo scorso ottobre. Nel Regno Unito il film esce in alcuni cinema selezionati oggi, 12 gennaio. Il pubblico italiano (ma anche internazionale) potrà invece vederlo direttamente in streaming su Netflix dal 19 gennaio.