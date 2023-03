Trama e cast di Hotel Portofino 2

Pronti a un nuovo soggiorno sull’incantevole riviera ligure? Sta per arrivare la seconda stagione della serie Hotel Portofino, il period drama inglese ambientato in Italia – sulla riviera ligure, appunto – e con protagonista Natascha McElhone, la star di Californication, Designated Survivor e Halo. La seconda stagione sarà composta da sei nuovi episodi e sarà sempre ambientato, come la prima stagione, negli anni che videro l’ascesa al potere in Italia di Benito Mussolini. Ecco tutte le cose da sapere su trama, cast e data di uscita.

Cosa succede in Hotel Portofino 2

È l’estate del 1927. Dopo un inizio turbolento e qualche problema, gli affari all’Hotel Portofino sembrano finalmente ingranare. Bella si dedica con tutte le sue energie all’attività di famiglia, mentre l’affascinante ma pericoloso marito Cecil e il figlio Lucian sono in Inghilterra. Una visita anonima di un ispettore, però, potrebbe mandare tutto all’aria. Non solo: Cecil trama per rendere l’hotel parte dei suoi loschi piani con il dignitario fascista locale Vincenzo Danioni e costringe Bella a stringere accordi con alcuni ospiti abituali per arginare i danni.

Tra l’altro, quando Cecil si presenta all’improvviso a Portofino, di ritorno dall’Inghilterra, Bella deve inevitabilmente confrontarsi con la realtà del loro matrimonio: deve accettare di nuovo il marito nella sua vita? Ma che ne sarebbe, a quel punto, dell’amicizia evidentemente speciale con l’affascinante architetto Marco Bonacini? Intanto, anche Lucian fa i contri con un matrimonio infelice (con Rose) e con l’innegabile attrazione per Costanza. Alice, da parte sua, minaccia di rovinarsi con fidanzamento inappropriato.

Il cast di Hotel Portofino 2

Creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, la serie, come detto, ha per protagonista l’attrice Natasha McElhone nei panni di Bella, la figlia di un ricco industriale che si cimenta nella direzione dell’hotel di famiglia. Nel cast di Hotel Portofino 2 ci sono anche Mark Umbers (già visto in These Foolish Things) nei panni di Cecil, e Oliver Dench (Domina) che interpreta Lucian.

Gli attori italiani di Hotel Portofino 2

Il cast include anche alcuni attori italiani. Le new entry della serie sono Daniele Pecci (che interpreta un facoltoso avventore dell’Hotel Portofino) e Giorgio Marchesi (un architetto locale che metterà in crisi Bella). Nei nuovi episodi torna invece Rocco Fasano, già visto in Skam Italia, nei panni di un attivista antifascista. Completano il cast italiano Pasquale Esposito e Carolina Gonelli.

Quando esce Hotel Portofino stagione 2

La serie Hotel Portofino – Seconda stagione sarà visibile dal 29 marzo su Sky e in streaming su NOW.