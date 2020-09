Il servizio di deviazione di chiamata è un servizio offerto da tutti i gestori telefonici per trasferire una chiamata da un numero ad un altro qualora non si abbia la possibilità di rispondere . Può essere attivata sia sul numero fisso che su cellulare, e solitamente non prevede costi aggiuntivi. Rispetto al passato, oggi la deviazione di chiamata è un servizio attivo soprattutto sui telefoni mobili. Se sei una persona particolarmente impegnata col lavoro, o hai un ruolo dirigenziale ti troverai senza alcun dubbio a dover gestire più numeri telefonici, alcuni dei quali non sempre raggiungibili.

Ecco che usufruire del trasferimento di chiamata potrebbe rivelarsi particolarmente utile. E impostarlo è decisamente semplice. Il trasferimento di chiamata può essere attivato o disattivato sia direttamente dal dispositivo ( in particolare dal menu delle impostazioni) sia attraverso la digitazione di alcuni codici specifici che dipendono dall’operatore di telefonia mobile. Vuoi scoprire di più? Ti spieghiamo tutto in questa guida dedicata al trasferimento di chiamata e alle sue diverse opzioni.

Impostare il trasferimento di chiamata dalle impostazioni del telefono

Il trasferimento di chiamata può essere attivato direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo mobile, senza bisogno di alcun codice e a prescindere dal tipo di operatore telefonico. La procedura è leggermente differente a seconda del produttore del sistema operativo. Vediamole nei dettagli:

iPhone

Per inoltrare il trasferimento di chiamata su un iPhone è necessario:

Accedere alle Impostazioni di iPhone

Selezionare la voce Telefono

Premere su Inoltro chiamata

Spostare su ON la levetta che compare nella schermata

Premere sulla voce Inoltro a

Digitare il numero di telefono a cui si intende trasferire la chiamata anteponendogli il prefisso internazionale +39

Premere su Inoltro chiamata, posizionato in alto a sinistra della schermata, per salvare le nuove impostazioni

L’operazione sarà andata a buon fine se compare un’icona a forma di cornetta accanto a quella del Wi-Fi.Per disattivarlo, spostare su OFF la levetta presente nella sezione Inoltro chiamata.

Android

Per inoltrare il trasferimento di chiamata su Android è necessario:

Accedere alle Impostazioni dello smartphone

Selezionare la voce Chiamata

Premere su Trasferimento chiamate

Selezionare Deviazioni chiamate e scegliere lo stato (quando non raggiungibile, mancata risposta, occupato, tutte)

Inserire il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata con davanti il prefisso internazionale +39

Per disattivare il trasferimento di chiamata basta accedere a Deviazioni chiamate e selezionare nuovamente lo stato attivo.

Impostare il trasferimento di chiamata tramite operatore telefonico

Per attivare il trasferimento di chiamata in base al proprio operatore telefonico, è sufficiente comporre dei codici specifici sul dialer.

Trasferimento di chiamata Vodafone

Telefono non raggiungibile

Attivare il trasferimento: **62* NUM # invio

Disattivare il trasferimento: ##62# invio

Verificare il trasferimento: *#62# invio

Telefono occupato

Attivare il trasferimento: **67* NUM # invio

Disattivare il trasferimento: ##67# invio

Verificare il trasferimento: *#67# invio

Trasferimento di chiamata senza condizioni

Attivare il trasferimento: **61* NUM # invio

Disattivare il trasferimento: ##61# invio

Verificare il trasferimento: *#61# invio

Trasferimento di chiamata TIM

Telefono non raggiungibile

Attivare il trasferimento: **62*XX YYYYYYY# invio

Disattivare il trasferimento: ##62# invio

Telefono occupato

Attivare il trasferimento: **67*XX YYYYYYY# invio

Disattivare il trasferimento: ##67# invio

Trasferimento di chiamata senza condizioni

Attivare il trasferimento: **21*XX YYYYYYY# invio

Disattivare il trasferimento: ##21# invio

Trasferimento di chiamata Iliad

Telefono occupato

Attivare il trasferimento: **67*+39 numero a cui vuoi trasferire la chiamata #

Disattivare il trasferimento: ##67#

Verificare il trasferimento: *#67#

Telefono non raggiungibile

Attivare il trasferimento: **62*+39 numero a cui vuoi trasferire la chiamata #

Disattivare il trasferimento: ##62#

Verificare il trasferimento: *#62#

Trasferimento di chiamata senza condizioni

Attivare il trasferimento: **21*+39 numero a cui vuoi trasferire la chiamata #

Disattivare il trasferimento: ##21#

Verificare il trasfermento: *#21#

Trasferimento di chiamata Wind 3

Trasferimento per tutte le chiamate in arrivo

Attivare il trasferimento: ** 21 * N. telefono sul quale trasferire # e dare invio

Disattivare il trasferimento: ## 21 # invio

Verificare il trasferimento: *# 21 # invio

Telefono occupato

Attivare il trasferimento: ** 67 * N. telefono sul quale trasferire # e invio

Disattivare: ## 67 # invio

Verificare: *# 67 # e dare invio

Quando non è possibile rispondere

Attivare il trasferimento: ** 61 * N. telefono sul quale trasferire # e dare invio

Disattivare: ## 61 # invio

Verifica:*# 61 # invio