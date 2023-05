Trucchi per migliorare la ricerca su Google

Con internet, la conoscenza e l’informazione sono diventate accessibili a tutti anche grazie ai motori di ricerca, e tra questi, in particolare, Google. Ha le risposte a praticamente qualsiasi domanda, ci aiuta concretamente a risolvere problemi e dubbi nella nostra quotidianità e ci consente di scoprire fatti, termini e concetti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

Assodato che si possa cercare qualsiasi cosa, la questione fondamentale diventa come farlo al meglio, per arrivare velocemente e dritti ai risultati che davvero ci servono tra milioni e milioni di dati e informazioni.

Ecco 5 trucchi per migliorare le tue ricerche con Google, tra funzioni speciali e metodi di ricerca particolari che non tutti conoscono, per avere risultati più precisi e pertinenti.

Utilizzare la ricerca multipla

La ricerca multipla o "multisearch" ci dà la possibilità di effettuare ricerche andando oltre le parole, incrociando testo e immagini per ottenere risultati più precisi e trasformando l’esperienza in un percorso che integra reale e virtuale.

Immaginate di cercare una nuova scrivania per casa e di vedere quella che desiderate in un negozio… purtroppo però è chiuso, cosa fare?

Con multisearch potete scattare una foto semplicemente andando su Google Lens o sull’app Google e cliccando l’immagine della macchina fotografica nella barra di ricerca. A questo punto potrete cliccare su "Cerca con la tua fotocamera" e scattare.

In alto leggerete Aggiungi alla tua ricerca e potrete scrivere, ad esempio, "Dove comprare" oppure "Color legno" se la vorreste di un colore differente. Avete adesso a portata di mano tutti gli store online e offline che vendono scrivanie simili o con colori differenti, direttamente cliccabili. Uno strumento con Intelligenza Artificiale davvero potente, da provare.

VIVO X90 Pro 5G Smartphone, 12+256 GB, 6,78,

Sfruttare gli operatori di ricerca

Gli operatori di ricerca sono semplici caratteri da aggiungere a parole e frasi che permettono di restringere il campo e raggiungere risultati più precisi.

Tra questi, ad esempio:

Le virgolette "" che consentono di cercare esattamente una determinata parola o frase, la quale dovrà essere contenuta così com’è e nello stesso ordine nei risultati. Cercate proprio dei "pantaloni corti blu"? Scrivete queste parole tra virgolette per mirare i risultati. Ottimo modo per scoprire qual è la canzone di cui ricordate solo una frase.

Usate i due puntini .. per separare due numeri e cercare i risultati tra loro compresi (ad esempio "smartphone 300€..500€").

Potete usare il trattino o il segno meno – prima di una parola per escludere i risultati che la contengono.

Infine, scrivendo OR , è possibile abbinare due ricerche differenti (es. "Samsung S22 OR Samsung S23 ").

Chromecast con Google TV (HD) Bianco Ghiaccio – Intrattenimento in streaming sulla TV con telecomando e ricerca vocale – Guarda film, Netflix, DAZN e molto altro- Facile da installare

Ottenere risposte immediate sulla omnibox o sui Risultati di ricerca

Per ottenere alcuni risultati su Google non occorre nemmeno accedere ad un sito web: capita spesso che le risposte si trovino comodamente sulla prima pagina dei risultati, in alto, accessibili a colpo d’occhio.

Ecco in quali casi possiamo ottenere risposte immediate nella omnibox, cioè la parte alta dei risultati di Google:

Calcoli e soluzioni di problemi matematici

Basta digitare l’equazione nella barra degli indirizzi del browser e Google mostrerà subito il risultato e lo svolgimento nei suggerimenti di ricerca. Se serve una calcolatrice basta digitare la parola nella barra e comparirà subito sotto, pronta per essere utilizzata.

Conversioni di unità di misura

Quando serve convertire un’unità di misura in un’altra, basta scrivere i valori tra parentesi quadre aggiungendo "in" tra le due, oppure scrivere "convertitore di unità di misura" e selezionare il tipo di misura tra le opzioni. Si possono convertire angoli, aree, energia, dati, velocità, frequenze, volumi e tanto altro.

Viaggi e informazioni sulle città

Google offre anche funzionalità interessanti per i viaggiatori e per coloro che semplicemente vogliono capire come spostarsi da un punto ad un altro. Basta scrivere "da [città] a [città] percorso" (quindi, ad esempio, "da Milano a Roma percorso"), oppure specificare se si desidera trovare voli, percorsi con mezzi pubblici o a piedi per vedere subito sotto ciò che si cerca.

Meteo

Scrivendo "meteo" e il nome della località appariranno subito le previsioni e gli andamenti della temperatura.

Ore locali

Scrivendo città e "ora" apparirà subito sotto l’orario locale senza necessità di scomodi calcoli di fuso orario.

Accordatore di chitarra

Scrivendo nella barra di ricerca "Google Tuner" comparirà all’istante un accordatore di chitarra con la possibilità di accedere al microfono dello smartphone per rilevare i suoni.

Google Assistant Vocal Nest Hub – Smart Display con tutte le funzioni avanzate dell’assistente di Google

Cercare in un intervallo di tempo

Capita di dover cercare eventi che si sono verificati durante un certo periodo di tempo o contenuti che sono stati pubblicati in un determinato anno. Possiamo selezionarli comodamente scrivendo nella barra di ricerca le date, inserendo tre puntini di sospensione tra le due.

Ad esempio, se si vogliono scoprire siti e notizie sull’intelligenza artificiale tra il 2001 e il 2015 è possibile scrivere: "intelligenza artificiale 2001…2015".

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura 24 ore, Grigio antracite

Utilizzare la pagina di ricerca avanzata

Se non vogliamo imparare tutti gli operatori e le funzionalità illustrate poco sopra, è possibile accedere direttamente alla pagina di ricerca avanzata per stabilire tutti i parametri che si vogliono e trovare subito ciò che si cerca.

Scrivendo nella barra degli url google.com/advanced_search, si aprirà una schermata segreta in cui scegliere di cercare tutte le pagine che contengono determinate parole, frasi esatte, escludere certi termini o limitare i risultati per lingua, area geografica, siti e tanto altro.

Conoscere questi trucchi potrà aiutarvi a trovare in pochi secondi ciò che state cercando e migliorare la vostra esperienza quotidiana su Google.