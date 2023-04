Google Meet lancia le videochiamate in HD, ma non per tutti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google Workspace ha reso disponibili per determinate tipologie di account le videochiamate in HD su Google Meet. La risoluzione a 1080p è, ovviamente, utilizzabile su tutti quei dispositivi con schermi e fotocamere compatibili ed è limitata, al momento, a determinati tipi di account e per le riunioni a due partecipanti.

Il colosso di Mountain View ha introdotto la nuova caratteristica per recuperare terreno sottratto dalla concorrenza, visto che Microsoft Teams e Zoom già da diverso tempo permettono di effettuare videochiamate in alta definizione, un dettaglio tecnico che spesso incide molto sull’impressione di professionalità dell’interlocutore e, a volte, è anche necessario se si deve mostrare qualche dettaglio durante la riunione. Dettaglio che, a 720p, si vedremme ben peggio.

Chi può utilizzare le videochiamate in HD

L’alta risoluzione per le videochiamate su Meet non è disponibile per tutti, ma è limitata agli utenti con uno di questi abbonamenti:

Google Workspace Business Standard

Google Workspace Business Plus

Google Workspace Enterprise Starter

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Plus

Google Workspace Teaching and Learning Upgrade

Google Workspace Education Plus

Google Workspace Enterprise Essentials

Google Workspace Frontline

Le videochiamate HD di Meet sono disponibili anche per gli abbonati a Google One che hanno un piano da almeno 2 TB di spazio di archiviazione e sono in possesso dei dispositivi idonei.

A fronte di questo, per il momento, vengono esclusi da dalla possibilità di fare chiamate in Full HD gli utenti di queste formule di abbonamento:

Google Workspace Essentials

Google Workspace Business Starter

Google Workspace Education Fundamentals

Google Workspace Education Standard

Google Workspace Non profit

G Suite Basic

G Suite Business

Infine, l’opzione non è disponibile nemmeno per gli utenti in possesso di account Google personali. Non è ancora noto se in futuro l’azienda deciderà di estendere le videochiamate HD a tutte le tipologie di account, o almeno a qualcun altro.

Come funzionano le videochiamate HD di Meet

Attivare l’alta risoluzione durante le videochiamate di Google Meet è facilissimo: a tutti gli utenti che soddisfano le caratteristiche richieste viene domandato all’avvio della riunione se attivare o meno la risoluzione Full HD.

Naturalmente l’impostazione può essere selezionata o deselezionata anche durante la chiamata (magari in base ad eventuali cali di banda disponibile) andando nel menu delle impostazioni di Google Meet.

Per farlo basta cliccare sull’icona con l’ingranaggio e andare nella scheda relativa al Video. Qui l’utente può modificare la videocamera in uso, la risoluzione di invio visualizzata dagli altri utenti e la risoluzione di ricezione, quella cioè che si riceve dagli altri partecipanti.

Bisogna ricordare che per utilizzare le videochiamate in HD ci sarà bisogno di una maggiore larghezza di banda e di una webcam con risoluzione 1080p. Quest’ultimo è un requisito che non sempre sarà soddisfatto, visto che la maggior parte dei laptop, anche di ultima generazione, hanno ancora una scadente videocamera a risoluzione 720p.

In caso ci fossero delle limitazioni impostate dal dispositivo o dettate dalla rete, Meet regolerà in automatico la migliore risoluzione possibile per la chiamata, avvisando l’utente della cosa.

L’alta risoluzione in Google Meet è disponibile a partire dallo scorso 25 aprile. Stando a quanto dichiarato dall’azienda sul blog ufficiale, potrebbero essere necessari fino a 15 giorni per l’arrivo di questa funzione su tutti gli account e i dispositivi supportati.