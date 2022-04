Tutte le novità della quarta stagione di You

Il finale di stagione poteva lasciare intendere che You 4 si sarebbe svolta solo a Parigi, ma non sarà così. È stato Netflix stesso a fornire recentemente ulteriori dettagli sull’ambientazione della quarta stagione della serie tv statunitense, che tra l’altro vedrà anche alcuni cambiamenti nel cast.

You è una serie tv di genere thriller psicologico tratta dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes ed è distribuita da Netflix a livello internazionale dal 2018, a partire dalla seconda stagione. Da tempo si sapeva che la storia avrebbe avuto un quarto capitolo, che infatti era stato annunciato prima ancora dell’uscita della terza stagione, avvenuta nell’ottobre 2021. Tutte le stagioni, e sarà così anche per la prossima, ruotano attorno alla figura di Joe Goldberg, un libraio newyorkese dal carattere introverso che diventa uno stalker e un violento per stare vicino alle ragazze di cui si innamora.

Dove sarà ambientato You 4

La prima novità sulla quarta stagione di You riguarda l’ambientazione: la serie si svolgerà (anche) a Londra, nel Regno Unito. Era difficile immaginarlo, dato che il finale dell’ultima puntata della terza stagione mostra Joe alla ricerca di Marienne in un bar parigino… e invece le riprese si sposteranno, almeno per alcune scene, oltremanica.

Le novità nel cast di You 4

La quarta stagione di You vedrà alcune aggiunte al cast. Penn Badgley continuerà ad avere il ruolo del protagonista, Joe Goldberg, e rivedremo anche Tati Gabrielle, che interpreta Marienne, la nuova ossessione di Joe.

Charlotte Ritchie e Lukas Gag vestiranno rispettivamente i panni di Kate, una ragazza benestante con un fidanzato egocentrico, e Adam, il figlio di un ricco magnate votato al business e ai party, ma con qualche problema di dipendenza.

Tra gli interpreti ci sono anche Tilly Keeper (EastEnders), Amy Leigh Hickman (Strike Back) e Ed Speleers (Downton Abbey). Tilly è Lady Phoebe, aristocratica e mondana, fidanzata con Adam e amica di Kate. Amy è Nadia, una giovane donna insicura e colta, bisognosa di sostegno. Ed, infine, è Rhys, un uomo nato in povertà e poi riscattato da una cerchia di amicizie giuste, da un libro fortunato e dalle aspirazioni politiche.

Ci sarà una quinta stagione?

Non si sa ancora se la quarta stagione di You sarà l’ultima oppure no. Quel che è certo, però, è che Caroline Kepnes, l’autrice dei romanzi You e Hidden Bodies, dai quali è tratta la serie tv, ha pubblicato un terzo libro della saga di Joe Goldberg (You Love Me) e ha in cantiere il quarto. Nessuna anticipazione, però, su un eventuale quinto libro… La storia dei romanzi in realtà si è ormai discostata da quella della serie, ma non è detto che la trama non possa comunque andare avanti su entrambi i “canali".

Quando esce You 4

Con ogni probabilità la quarta stagione di You uscirà alla fine del 2022 su Netflix, ma per avere informazioni più certe in merito bisogna armarsi di pazienza e attendere gli annunci ufficiali.