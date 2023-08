Tutto chiede salvezza 2, le novità nel cast

Fonte foto: Netflix

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, la serie prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni. Netflix lo ha annunciato il 28 agosto e ha approfittato dell’occasione anche per far conoscere agli spettatori e alle spettatrici le novità più interessanti in merito al cast della serie. I protagonisti della storia sono sempre Federico Cesari e Fotinì Peluso, nei panni rispettivamente di Daniele e di Nina. Ma ci sono anche diverse new entry da segnalare.

Il cast di Tutto chiede salvezza 2

Oltre a Cesari e Peluso, nel cast di Tutto chiede salvezza 2 tornano anche molti altri attori e attrici già noti a chi ha visto la prima stagione, che è disponibile su Netflix. Ci saranno ad esempio Andrea Pennacchi (che interpreta ancora Mario, uno dei compagni di stanza di Daniele), Vincenzo Crea (nei panni di Gianluca, un altro compagno di stanza di Daniele), Lorenzo Renzi (Giorgio, anche lui un compagno di stanza di Daniele), Vincenzo Nemolato (Madonnina, idem) e Alessandro Pacioni (Alessandro, anche lui in stanza con il protagonista).

Tornano poi Ricky Memphis (l’infermiere Pino), Bianca Nappi (l’infermiera Rossana) e Flaure BB Kabore (l’infermiera Alessia). Filippo Nigro vestirà ancora i panni del dottor Mancino e Raffaella Lebboroni quelli della dottoressa Cimaroli, entrambi medici della clinica. Nel cast inoltre ci saranno Lorenza Indovina (ovvero Anna, madre di Daniele), Michele La Ginestra (il papà Angelo), Arianna Mattioli (la sorella di Daniele, Antonella), Giacomo Mattia (il fratello Giovanni) e Carolina Crescentini (che interpreta Giorgia, la mamma di Nina).

Le novità nel cast di Tutto chiede salvezza 2

Come accennato, però, nel cast della seconda stagione ci sono anche alcune novità. La new entry più interessante è Drusilla Foer: attrice e alter ego di Gianluca Gori, la vedremo nei panni di Matilde. Si aggiungono al cast anche Valentina Romani (che interpreta Angelica), Vittorio Viviani (Armando), Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).

Tutto chiede salvezza 2: cosa sappiamo

Tutto chiede salvezza 2 è scritta da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro. Mencarelli è autore del romanzo omonimo da cui è stata liberamente tratta la prima stagione. I nuovi episodi, che saranno in tutto cinque, saranno un’inedita continuazione della storia del libro.

Per quanto è possibile saperne al momento, la trama della stagione 2 continuerà a seguire le vite dei personaggi già conosciuti nel primo ciclo di episodi. Le loro esistenze si intrecceranno a quelle dei nuovi personaggi che fanno parte sia del reparto di psichiatria sia del mondo esterno.

È ancora troppo presto per sapere con esattezza quando uscirà su Netflix la seconda stagione di Tutto chiede salvezza: la data esatta non è ancora stata annunciata. Tenendo conto che le riprese sono appena iniziate, però, è plausibile che la nuova stagione esca nella seconda metà nel 2024