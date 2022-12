Tutto sul nuovo film Netflix con Christian Bale

C’è un nuovo film con Christian Bale, l’attore noto soprattutto per aver prestato il volto a Batman in Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La pellicola si intitola The Pale Blue Eye – I delitti di West Point ed è un giallo diretto da Scott Cooper e ambientato nell’accademia militare di West Point nel 1830, anno in cui la scuola era frequentata anche da Edgar Allan Poe. L’uscita del film è attesa su Netflix nei primi giorni del 2023. Ecco tutte le informazioni note fino a questo momento.

La trama di I delitti di West Point

Corre l’anno 1830, è inverno e l’accademia militare di West Point è scossa da un terribile omicidio. Un cadetto viene trovato morto e, una volta portato in obitorio, si scopre che il suo cuore è stato rimosso chirurgicamente. Chi potrebbe aver commesso un simile atto, e perché?

Per indagare sull’accaduto arriva il detective locale Augustus Landor, interpretato da Christian Bale, che inizia a porre domande agli studenti. Nessuno, però, sembra disposto a collaborare. Scontrandosi contro un muro di silenzio e omertà, il detective decide di assumere uno dei cadetti per farsi aiutare nelle indagini: si tratta ovviamente del giovane Edgar Allan Poe, che nel film è interpretato da Harry Melling. Avverso al codice militare e già votato alla poesia e alla letteratura, Poe si rivelerà utilissimo nelle indagini.

Il cast: chi recita nel film

Oltre a Christian Bale e Harry Melling, nel cast di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point ci sono Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall e Robert Duvall. Le riprese del film sono iniziate a novembre 2021 a Laughlintown, in Pennsylvania, e si sono successivamente spostate a New Wilmington, sempre in Pennsylvania.

Il libro da cui è tratto il film

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point è tratto dal romanzo omonimo di Louis Bayard. Il libro al momento non è stato tradotto in italiano. Lo scrittore statunitense, classe 1963, è specializzato in storie gialle e misteriose a sfondo storico: tra le sue opere ci sono anche Mr. Timothy, The Black Tower, The School of Night e Roosevelt’s Beast.

Quando esce The Pale Blue Eye

Distribuito in alcune sale cinematografiche statunitensi a partire dal 23 dicembre 2022, il film arriverà in Italia e nel resto del mondo il 6 gennaio 2023, quando debutterà su Netflix. Il pubblico potrà quindi seguire questa vicenda appassionante già il giorno dell’Epifania, magari gustandosi la visione in compagnia nell’ultima occasione conviviale che tradizionalmente mette un punto alla festività natalizie.