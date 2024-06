Tutto sul sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday)

Sono appena iniziate le riprese del sequel con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. E non sono le sole del cast a riprendere i loro ruoli vent’anni dopo

Fonte foto: Andrew Eccles/2024 Disney Enterprises

Nel film comico del 2003 Quel pazzo venerdì (il titolo originale è Freaky Friday), per colpa di un biscotto della fortuna incantato, la psicologa vedova in aria di seconde nozze Tess Coleman e sua figlia adolescente Anna si risvegliano una nel corpo dell’altra. Vent’anni dopo quel successo cinematografico, la storia del duo mamma-figlia interpretato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sta per continuare. È infatti iniziata il 24 giugno a Los Angeles la produzione del sequel di Quel pazzo venerdì, che arriverà prossimamente al cinema.

Il cast del sequel di Freaky Friday

Il sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday) è stato annunciato ufficialmente a marzo 2024, sebbene fosse stato ampiamente anticipato anche nei mesi precedenti. Il film è diretto da Nisha Ganatra e prodotto da Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis. I produttori esecutivi sono Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e Lindsay Lohan.

Le già citate Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendono i ruoli delle protagoniste Tess e Anna Coleman, ma non sono le uniche attrici del cast che hanno già fatto parte del film originale.

Dalla commedia del 2003 ritornano anche Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.

Chad Michael Murray is officially returning for ‘FREAKY FRIDAY 2.’ pic.twitter.com/SNjzJQk3wN — Film Updates (@FilmUpdates) June 24, 2024

Tra le nuove aggiunte, invece, ci sono Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan, già protagonista della serie Non ho mai.

La trama del sequel di Freaky Friday

Nel film del 2003 Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato e superato una profonda crisi di identità. Dopo aver trascorso qualche giorno una nei panni dell’altra e dopo aver profondamente capito i rispettivi talenti, bisogni e difficoltà, le due si riappacificano: solo quando la figlia benedice il nuovo matrimonio della madre, l’incantesimo si spezza.

Da quegli eventi sono passati molti anni. Infatti, in Freaky Friday 2 Anna ha una figlia e in più nella sua famiglia sta per “arrivare” anche una figliastra: una situazione delicata e che presenta una moltitudine di sfide da superare.

Intanto, come si legge nella sinossi ufficiale, «Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte». Anche nel sequel, insomma, a quanto pare madre e figlia si sveglieranno una nel corpo dell’altra. Così suggerisce anche la foto diffusa in occasione dell’inizio delle riprese, nella quale Lohan posa di fronte al camerino della collega, e viceversa.

Quando esce Freaky Friday

Inizialmente si era diffusa la voce che il nuovo film sarebbe uscito direttamente in streaming su Disney+, ma non sarà così. Il sequel di Quel pazzo venerdì (Freaky Friday) arriverà infatti al cinema nel 2025. La data esatta di uscita non è ancora nota.