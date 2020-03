Twitter, arrivano i messaggi che spariscono dopo 24 ore

5 Marzo 2020 - In principio fu Snapchat, poi venne Instagram, seguito subito da Facebook e da WhatsApp. Ora è la volta di Twitter. Di cosa parliamo? Dell’arrivo sul sito di microblogging delle “Storie“, una delle funzionalità più utilizzate dagli utenti dei social in tutto il mondo. Le Storie hanno la particolarità di sparire 24 ore dopo la pubblicazione e sono utilizzate per condividere piccoli momenti quotidiani con i propri amici.

Una funzionalità di successo, introdotta per la prima volta da Snapchat e subito ripresa dai suoi concorrenti naturali, rivista e riadattata. Poteva esimersi Twitter nel mettere a disposizione dei suoi affezionati una simile funzione? No, anche perché il social non se la passa molto bene rispetto ai suoi competitor e qualsiasi azione per svegliare il cinguettio dal torpore è cosa buona e giusta. La funzionalità prende il nome di Fleet e funzionerà più o meno come le Storie presenti sugli altri social network: il tweet verrà posizionato in alto nella home e sparirà dopo 24 ore.

Twitter: le storie si chiamano “Fleet”

E’ stato Kayvon Beykpour, product lead di Twitter, ad annunciare la novità. Attualmente Twitter sta testando Fleet in Brasile e se tutto andrà per il meglio la funzionalità arriverà per tutti. Questa nuova funzione introdurrà la possibilità di creare dei tweet a tempo della durata di 24 ore. Testi, immagini, video che rimarranno visibili per sole 24 ore e ai quali i follower potranno interagire attraverso dei messaggi di risposta, delle emoji o con Direct Message. I “Fleet” saranno visualizzati nella schermata principale di Twitter con le oramai classiche immagini di profilo circolare caratterizzate dal contorno colorato.

Twitter: cambiamenti in arrivo

Mentre il CEO di Twitter Jack Dorsey continua ad essere messo sotto pressione dai suoi azionisti che chiedono una svolta, non è bastato l’endorsement di Elon Musk che, proprio attraverso un tweet manifestava la sua solidarietà all’amico, Twitter prova a cambiare. Non solo l’introduzione delle storie chiamate “Fleet“, Twitter ha dato il via alla possibilità di trasmettere in streaming le notizie locali sulla propria piattaforma. La finestra delle news compare al fianco del flusso di notizie degli utenti, in concomitanza di importanti fatti di cronaca. La nuova funzione è stata attivata negli Stati Uniti e ancora non è noto se potrà venire adottata in altri paesi del mondo. Twitter ha intenzione di rialzarsi scrollandosi di dosso un periodo abbastanza negativo, soprattutto sul fronte dei ricavi. L’introduzione di queste nuove feature costituirà un punto di svolta? Staremo a vedere, nel frattempo continueremo a tenervi aggiornati.