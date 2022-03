Twitter potrebbe lanciare una piattaforma di podcast

Ciò che stupisce delle innovazioni è che spesso hanno a che fare con le storie del passato. E’ il caso del podcast, trasmissioni audio e sotto forma di episodi che hanno invaso la rete l’anno scorso dopo che, da dieci anni, “quest’anno è l’anno dei podcast“. D’altronde la radio ha sempre fatto podcast solo che un tempo le chiamavamo trasmissioni radiofoniche a puntate. Il successo della radio e poi dei podcast da ascoltare su device elettronici è stato notevole. E i social come Twitter già insegue i podcast da un bel po’.

Così, oltre a lavorare su diverse innovazioni all’app come la funzione “Non mi piace“, le reactions, i sottotitoli automatici per i video e lo sviluppo degli “Spaces“, cioè gli spazi audio creati per contrastare Clubhouse (che, nel frattempo, si è completamente sgonfiato ed è sparito dai radar), ora Twitter torna a premere l’acceleratore sui podcast e, secondo una nota sviluppatrice/leaker, potrebbe addirittura creare una piattaforma tutta per questo formato. Nella speranza, però, che una piattaforma del genere non si riveli un boomerang visto che gli utenti più affezionati iniziano a temere che Twitter perda la bussola e perda la sua natura: la semplicità.

Twitter e la tab dei podcast

Jane Wong, sviluppatrice di app ed esperta di “reverse engeenering" informatico, all’interno del codice dell’app di Twitter ha trovato le tracce di una nuova icona, che apre una nuova tab, dal nome inequivocabile: “Podcast“. La stessa icona, a forma di microfono, è stata trovata anche dall’altrettanto noto sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi.

Entrambi gli sviluppatori hanno commentato allo stesso modo: “Twitter is working on Podcasts“, Twitter sta lavorando ai podcast. Come e quando questo formato comunicativo sarà rilasciato al grande pubblico, però, ancora non è noto a nessuno.

E, a dirla tutta, va anche specificato che è possibile (sebbene improbabile) che Twitter alla fine non prosegua la strada dei podcast. Di funzioni e novità, infatti, le grandi app ne sperimentano di continuo ma non tutte poi vedono la luce.

Twitter testa anche i video in 1080p

Giusto per restare tra le nuove funzioni attualmente sotto test su Twitter, dobbiamo citare anche il test con il caricamento di video a 1080p per gli abbonati a pagamento di Twitter Blue.

Anche in questo caso si tratta di una funzione che quasi certamente sarà portata sull’app ufficiale e stabile, anche perché fa il paio con le immagini ad altissima risoluzione, già disponibili da tempo per tutti, paganti e non.