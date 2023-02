Ufficiale: Realme GT3 è uguale a Realme GT Neo 5

Al prossimo Mobile World Congress che aprirà i battenti la prossima settimana a Barcellona, Realme presenterà ufficialmente il nuovo Realme GT3, che di nuovo non ha praticamente nulla essendo quasi certamente il Realme GT Neo5 già presentato in Cina (in foto di apertura) e quindi rinominato per il mercato globale. Che il prossimo GT3 potesse essere la versione globale del GT Neo5 (quello con ricarica a 240W), infatti, lo si pensava da tempo ma adeso arriva una doppia conferma.

La prima deriva dal fatto che Realme ha confermato già da giorni che anche GT3 avrà la ricarica a 240W, la seconda è in un video in cui Realme mostra la velocità di tale ricarica su un esemplare di GT3. Esemplare che, manco a dirlo, è identico a Realme GT Neo5.

Realme GT3 è il GT Neo 5 con ricarica a 240W

In vista del lancio globale, che avverrà il prossimo 28 febbraio a Barcellona, Realme ha rilasciato un video teaser che mostra le velocità con cui si ricarica la batteria del GT3. Questo lascia pochi dubbi su quale versione di GT Neo5 verrà rilasciata sotto il cappello Realme GT3: è quella che ha la ricarica rapida a 240W. Infatti nel video si vede che in soli 8 secondi si ottiene il 20% della ricarica mentre ci vogliono altri 4 minuti per averla al 50%.

La ricarica completa avviene in ulteriori 5 minuti, quindi per raggiungere il 100%, partendo da zero, il Realme GT3 impiega circa 10 minuti. Questi dati erano già stati rilasciati da Realme al lancio del suo GT Neo5 in Cina lo scorso 9 febbraio.

Realme GT3: caratteristiche tecniche

Anche se il lancio ufficiale deve ancora avvenire, quindi, si possono con una certa dose di sicurezza elencare le caratteristiche tecniche dello smartphone che, come detto, non sarà altro che in Realme GT Neo5 con un altro nome solo per il mercato globale.

La versione con ricarica rapida a 240W arriverà con il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui verranno affiancato 8, 12, o 16 GB di RAM LPDDR5. Lo spazio di archiviazione UFS 4.0 sarà anche in questo caso proposto in diversi tagli con un modello che potrebbe arrivare fino a 1 TB.

Il display con tecnologia AMOLED a 10 bit è da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz e una frequenza di dimming a 2160 Hz, due dati che messi insieme significano un minor affaticamento degli occhi. La risoluzione dello schermo è di 2.772×1.240 pixel, mentre la luminosità massima si attesta a 1.400 nit.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP marchiato Sony IMX890 dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un macro da 2 MP. Per i selfie, nella parte anteriore è presente un sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP celato dal solito foro posto nella parte centrale del display.

Chicca del Realme GT3/GT Neo5 è il LED luminoso che si trova nel retro al fianco dell’isola dove sono inseriti i sensori fotografici. Questo LED dalla forma rettangolare si colora in base alla funzione che in quel momento è attiva nello smartphone.

Ad esempio quando diventa verde è arrivato un nuovo messaggio, mente se diventa viola qualcuno ci sta chiamando e così via.

Completo anche il reparto connessioni che vede la presenza di WiFi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, tutte le connessioni satellitari e NFC. E non manca anche un sensore IR, che permette, tramite lo smartphone, di gestire tutti i dispositivi che in casa fanno uso di un telecomando a infrarossi, TV e condizionatore compresi.

Realme GT3: quanto costerà

Il 28 febbraio si sapranno anche i prezzi per il mercato europeo e a questo proposito c’è sicuramente molta aspettativa. Infatti sappiamo che in Cina il Realme GT Neo 5 è stato proposto in Cina in due versioni, da 16/256GB e 16/1 TB, rispettivamente a 439 e 480 euro (al cambio con lo yuan cinese). Sicuramente questi prezzi per l’Europa lieviteranno e supereranno di un bel po’ i 500 euro.