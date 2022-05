Un amore senza tempo: dopo il film, ecco la serie

Il film campione d’incassi Un amore all’improvviso, uscito nel 2009 e con la regia di Robert Schwentike, è diventato una serie tv. Il titolo è Un amore senza tempo – The Time Traveler’s Wife: una storia romantica e appassionante che sfida le leggi del tempo. Targata HBO, la serie uscirà a breve su Sky.

L’ispirazione per la serie tv, come era già stato anche per il film con Rachel McAdams ed Eric Bana, è il celebre romanzo di Audrey Niffenegger, pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo. L’adattamento seriale è diretto da David Nutter e firmato da Steven Moffat, che tra l’altro è già stato il co-creatore di Sherlock e lo showrunner e produttore esecutivo di alcune stagioni di Doctor Who. La serie, di genere sci-fi romance, racconta il difficile amore tra Claire e Henry, messo alla prova dalla capacità di lui di viaggiare nel passato e nel futuro.

La trama di Un amore senza tempo

Henry DeTamble e Clare Abshire sono legati da una relazione tanto magica quanto complicata. Henry, infatti, ha la capacità di viaggiare nel tempo: questa particolarità è causata da una mutazione genetica e i suoi viaggi avvengono in modo del tutto incontrollabile e imprevedibile.

Il primo incontro tra i due avviene quando Claire ha sei anni. Il secondo, quattordici anni dopo: una giovane Claire vede Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, dicendogli non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Non può che nascerne una storia splendida e difficile, in cui perdita e amore si intrecciano.

Il cast di Un amore senza tempo

I protagonisti, Claire e Henry, sono interpretati rispettivamente da Rose Leslie (già vista in Il Trono di Spade e Vigil) e da Theo James (celebre, ad esempio, per The Divergent Series e Sanditon). Il cast della serie include anche Caitlin Shorey e Everleigh McDonell, nei panni di Claire da giovanissima e da bambina, e Brian Altemus e Jason David, che sono Henry adolescente e bambino.

Desmin Borges è Gomez, un amico di Claire segretamente innamorato di lei; Natasha Lopez è Charisse, miglior amica di Claire; mentre Michael Park e Jaime Ray Newman sono i genitori della protagonista. Ancora, Taylor Richardson e Peter Graham interpretano il fratello e la sorella di Claire e Kate Siegel e Josh Stamberg sono genitori di Henry. Nel cast ci sono infine anche Chelsea Frei, Marcia DeBonis, Will Brill e Spencer House.

Quando esce Un amore senza tempo

Un amore senza tempo – The Time Traveler’s Wife arriva il 13 giugno 2022 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.