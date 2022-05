Un attore del cast di Elite diventerà Zorro

Un volto noto di Elite sta per indossare mantello e maschera neri per diventare il più famoso spadaccino di tutti i tempi: Zorro. Si tratta di Miguel Bernardeau, che nella celebre serie tv ha interpretato Guzmàn e che presto vedremo invece nei panni di Don Diego de la Vega e del suo alter ego mascherato.

Il celebre Zorro, al contrario di quanto alcuni potrebbero pensare, non è spagnolo, ma statunitense. L’eroico giustiziere, immaginato per la prima volta nelle pagine del romanzo breve La maledizione di Capistrano di Johnston McCulley nel 1919, è infatti attivo nella California spagnola, e in particolare nel Pueblo di Los Angeles, in un periodo storico compreso tra il 1769 e il 1821. Ci sono già state diverse trasposizioni della storia di Zorro (il primo film, di grande successo, è datato 1920), ma la serie con Miguel Bernardeau è uno dei progetti più recenti e sarà distribuito su Prime Video.

Cosa sappiamo della serie dedicata a Zorro

Come detto, il protagonista della serie Prime Video dedicata a Zorro, un remake moderno della storia tradizionale narrata nella serie degli anni Cinquanta, sarà Miguel Bernardeau. Nato a Valencia nel 1996, il giovane attore ha recitato in alcune serie e film, ma sicuramente deve la sua fama all’interpretazione in Elite. Accanto a lui nel cast, stando almeno a quanto riportato da Variety, c’è anche l’attrice messicana Renata Notni, già nota ad esempio per La vendetta delle Juana.

La serie (intitolata semplicemente Zorro) è composta da 10 episodi. È scritta da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas (che ha già firmato, ad esempio, La casa di carta e Sky Rojo) e Miguel Angel Vivas. Il protagonista della trama sarà ovviamente Diego de la Vega, proprietario terriero che, segretamente, è anche un eroe mascherato del popolo, Zorro.

Lo spadaccino mascherato è plasmato dalle relazioni del suo passato, dall’amore e dalle delusioni ed è impegnato nella ricerca del colpevole dell’omicidio di suo padre. La missione lo porterà a scoprire diversi segreti di famiglia e anche a riallacciare la relazione con Lolita Marquez, amore di gioventù di Zorro. Stando alle indiscrezioni, il modello di mascolinità presentato in questo remake di Zorro sarà innovativo e lontano dagli stereotipi.

Quando e dove vedere il nuovo Zorro

Le riprese della serie sono al momento in corso, ma attualmente Prime Video prevede di lanciare il prodotto negli Stati Uniti, in Spagna e in America Latina. Non è però escluso che il titolo arriverà in futuro anche per il pubblico italiano, come già accaduto con altre serie tv. La data di uscita non è al momento nota.

Le altre serie tv dedicate a Zorro

In realtà il progetto in arrivo su Prime Video non è l’unica serie che sarà dedicata a Zorro: anche Disney+ sta preparando un remake della serie originale. Inoltre, il regista Robert Rodriguez sta lavorando a un altro progetto (sempre una serie tv) in cui Zorro è interpretato da una donna.

