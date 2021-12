Una giornata al lavoro con l'ecosistema Samsung

Nel corso di questi giorni abbiamo parlato spesso del concetto di ecosistema Samsung, ovvero della capacità di convivere dei diversi dispositivi del mondo Galaxy con gli altri prodotti dello stesso marchio, dai televisori agli elettrodomestici, passando per i computer.

Abbiamo però pensato che mostrarvi questi apparati in attività valesse più di 1000 racconti: per questo abbiamo costruito la sintesi di un’intera giornata al lavoro, a casa, in auto, in ufficio sfruttando gli strumenti messi a disposizione da Samsung.

Ecco il racconto di come nasce un progetto, come si sviluppa anche quando non ci si trova seduti a una tradizionale scrivania e come si condivide con il proprio team sfruttando le connessioni e le interazioni messe a disposizione da Samsung, che valgono il titolo di “ecosistema”.

Nel periodo di Natale, l’accesso al mondo Galaxy è ancora più facile, perché chi acquisterà uno smartphone S21, Z Fold 3 o Z Flip 3 avrà in regalo un computer Samsung Galaxy Chromebook Go.