Una nuova serie dal mondo di The Sandman

Fonte foto: Ed Araquel/Netflix

Bisognerà avere ancora pazienza prima di vedere su Netflix la seconda stagione di The Sandman, la serie tratta dall’acclamata graphic novel omonima firmata da Neil Gaiman. Ma intanto c’è una novità: su Netflix sta per arrivare una nuova serie che espande il mondo di The Sandman, sempre attingendo a piene mani dall’immaginazione di Neil Gaiman. Si tratta di Dead Boy Detectives. La novità, di cui è già disponibile il primo teaser trailer, è stata annunciata in occasione dell’ultima Geeked Week: la serie è scritta e prodotta da Steve Yockey, già noto per The Flight Attendant e Supernatural.

Chi sono i Dead Boy Detectives

I Dead Boy Detectives sono un duo di detective che compare per la prima volta nell’albo numero 25 di The Sandman, pubblicato nell’aprile 1991. Frutto dell’immaginazione di Neil Gaiman e della matita di Matt Wagner e Malcolm Jones III, i personaggi che compongono il duo si chiamano Charles Rowland ed Edwin Paine e sono i fantasmi di due adolescenti morti che, invece di viaggiare verso l’Aldilà, decidono di rimanere sulla Terra e di investigare i crimini che hanno a che fare con il soprannaturale. Questi due personaggi tra l’altro sono già stati raccontati sul piccolo schermo in una puntata della serie Doom Patrol (sceneggiata da Steve Yockey): erano stati interpretati da Sebastian Croft e Ty Tennant.

Trama e anticipazioni di Dead Boy Detectives

Inizialmente era stata HBO Max a ordinare una puntata pilota di questa potenziale serie tv, nel settembre 2021. L’episodio pilota è stato scritto da Steve Yockey, che figurava anche come produttore esecutivo insieme a Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. In seguito sono stati annunciati i primi membri del cast e nell’aprile 2022 HBO Max ha confermato la lavorazione di una prima stagione composta da otto episodi, che era stata presentata come uno spin-off di Doom Patrol. È notizia di febbraio 2023 che la serie sia passata dalle mani di HBO Max a quelle di Netflix, che infatti ospiterà la prima stagione in streaming prossimamente.

La trama di Dead Boy Detectives è ambientata nello stesso universo della serie The Sandman. La serie ha per protagonisti Edwin Payne e Charles Rowland, interpretati rispettivamente da George Rexstrew e Jayden Revri. Adolescenti nati a decenni di distanza l’uno dall’altro che si ritrovano insieme nella morte come fantasmi e diventano migliori amici, Edwin e Charles sono rispettivamente la mente e i muscoli dell’agenzia Dead Boy Detectives, che risolve misteri soprannaturali nel regno dei mortali.

Il cast di Dead Boy Detectives

Oltre agli interpreti già citati, il cast della serie Dead Boy Detectives include Kassius Nelson e Yuyu Kitamura (rispettivamente nei panni della chiaroveggente Crystal e della sua amica Niko), Briana Cuoco (già nota per L’assistente di volo), Ruth Connell (Supernatural) e Jenn Lyon (Claws).

Quando esce Dead Boy Detectives

La serie Dead Boy Detectives esce su Netflix nell’aprile 2024.