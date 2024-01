Una nuova serie thriller ambientata nello spazio

Fonte foto: Apple TV+

Un thriller psicologico che esplora le profondità oscure del cosmo, ma anche della mente umana. Si presenta così la nuova serie thriller e d’azione intitolata Constellation, in arrivo fra poche settimane su Apple TV+. Creata da Peter Harness, che in passato ha lavorato tra le altre cose a McMafia e City of Vice, la serie tv in otto episodi è diretta anche da Michelle MacLaren. Il suo curriculum è notevole e alza le aspettative nei confronti di Constellation: McLaren, già premiata con due Emmy, è infatti stata la regista di alcuni episodi di Better Call Saul, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones e Westworld.

La trama di Constellation

La protagonista di Constellation è Jo, un’astronauta che ritorna sulla Terra in seguito a un disastroso incidente avvenuto in orbita. Arrivata a casa, però, la donna si rende conto che alcune parti della sua vita sono inspiegabilmente cambiate. O meglio, perdute. La serie, con tensione crescente e suggerendo l’esistenza di una misteriosa cospirazione, racconta la disperata ricerca della verità di Jo, che vuole svelare la storia nascosta dei viaggi nello spazio e recuperare ciò che ha perso.

Il cast di Constellation

Noomi Rapace interpreta la protagonista, Jo. Al suo fianco come co-protagonista c’è il candidato all’Emmy Jonathan Banks, noto in modo particolare per il ruolo di Mike Ehrmantraut in Breaking Bad e Better Call Saul. Noomi Rapace, svedese, è invece conosciuta soprattutto per avere interpretato Lisbeth Salander nei film tratti dalla serie Millennium (nello specifico The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire e The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest). Dopo lo straordinario successo di questa saga cinematografica Rapace ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti e negli ultimi anni ha recitato anche in Jack Ryan, Lamb e You Won’t Be Alone.

Nel cast di Constellation ci sono anche James D’Arcy (già visto in Agent Carter e Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris, The Mallorca Files), William Catlett (A Thousand and One, The Devil You Know) e Barbara Sukowa (Voyager, Hannah Arendt).

Oltre a Michelle MacLaren, che ha diretto i primi due episodi della serie, alla regia si sono alternati anche i candidati all’Oscar Oliver Hirschbiegel (Downfall, The Experiment) e Joseph Cedar (Footnote, Our Boys). MacLaren è anche una delle produttrici esecutive con Rebecca Hobbs e co-produttrice esecutiva con Jahan Lopes per MacLaren Entertainment.

Dove è stata girata Constellation?

La serie Constellation è stata girata soprattutto in Germania, anche a Berlino, e nella zona di Inari in Finlandia.

Quando esce Constellation

La serie Constellation farà il suo debutto globale il 21 febbraio 2024 in streaming su Apple TV+. Saranno subito disponibili i primi tre episodi, mentre i successivi usciranno regolarmente (uno a settimana) fino al 27 marzo.