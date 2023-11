Uomini che odiano le donne: a che punto è la serie

Fonte foto: Apple TV+

La serie tv basata sul romanzo Uomini che odiano le donne è un progetto di cui si parla da circa tre anni, ma rimasto a lungo senza risvolti concreti. Almeno, fino ad ora. È notizia di questi giorni infatti che Veena Sud sia salita a bordo come showrunner. Sceneggiatrice e regista, Sud è conosciuta tra le altre cose per The Killing, già candidato a sei Emmy. La novità è stata riportata da Variety e lascia ben sperare: forse significa che lo sviluppo dell’adattamento televisivo per Prime Video si muoverà presto a passo più sostenuto.

Uomini che odiano le donne: libri e film

Uomini che odiano le donne è un romanzo poliziesco di Stieg Larsson, scomparso prematuramente nel 2004. Pubblicato postumo nel 2005, il libro ha inaugurato la serie Millennium. Larsson ha firmato anche i successivi due romanzi della serie (sempre pubblicati postumi): La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta.

I romanzi successivi della serie Millennium sono firmati dallo scrittore e giornalista svedese David Lagercrantz: i titoli sono Quello che non uccide, L’uomo che inseguiva la sua ombra e La ragazza che doveva morire. La saga sta proseguendo con una nuova trilogia, firmata questa volta dalla svedese Karin Smirnoff: per ora è uscito solo il primo volume, intitolato Il grido dell’aquila.

La saga Millennium è già stata adattata per il piccolo e il grande schermo. Il film Uomini che odiano le donne del regista danese Niels Arden Oplev è uscito nel 2009, seguito dalle trasposizioni cinematografiche di La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. I tre film sono poi stati ri-adattati per il piccolo schermo e, con l’aggiunta di materiali inediti, sono diventati una miniserie televisiva di 6 episodi.

Un successivo adattamento per il grande schermo è stato il film Millennium – Uomini che odiano le donne (nella foto) di David Fincher, uscito nel 2011 e attualmente visibile in streaming su Prime Video e Apple Tv+. Nel 2018 è arrivato invece il film Millennium – Quello che non uccide, che però non ha ottenuto un riscontro positivo al botteghino.

Uomini che odiano le donne: la serie tv

Cosa sappiamo invece del nuovo adattamento di Uomini che odiano le donne al momento in sviluppo per Amazon MGM Studios? Il titolo provvisorio è The Girl with the Dragon Tattoo, che è il titolo originale con cui il primo romanzo di Larsson (in Italia noto con il titolo Uomini che odiano le donne, appunto) è stato presento al pubblico anglofono.

Quando è stata annunciata per la prima volta, nel 2020, era stato detto che la serie si sarebbe concentrata su una storia originale focalizzata sul personaggio di Lisbeth Salander. Al momento non sono disponibili altri dettagli sulla trama. La serie sarà poi visibile in streaming su Prime Video, ma per ora la lavorazione è ancora agli stadi iniziali e non è dunque possibile fare previsioni su una possibile data di uscita.