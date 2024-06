Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Anche quest’anno torna la premiazione di Legambiente e Touring Club Italiano. Parliamo delle Vele di Legambiente, che ciclicamente vengono assegnate a quelle che sono le località di mare, così come lacustri, più belle d’Italia. Il tutto è frutto dell’analisi delle due associazioni. Si mira a ricercare luoghi incontaminati e virtuosi, meritevoli delle Cinque Vele. Questo è ormai divenuto un simbolo di garanzia tanto di bellezza quanto di rispetto e coesione tra uomo e natura.

Vele Legambiente, cosa sono

Parlare unicamente dell’aspetto estetico sarebbe riduttivo. Il premio Vele di Legambiente va infatti ben oltre. Si mira a riconoscere tutto l’insieme di sforzi che sono stati profusi nel corso del tempo, al fine di tutelare località lacustri e marine. Si premia dunque un insieme di attenzioni che mirano a contrastare l’inquinamento locale, ma non solo.

Legambiente strizza l’occhio anche a tutte quelle iniziative che sensibilizzano i residenti, così come i turisti. Occorre remare tutti nella stessa direzione per ottenere risultati concreti. Tutto in nome della sostenibilità ambientale che, si spera, possa passare dalla tutela di questi luoghi paradisiaci a quelli del proprio quotidiano, anche urbani.

Alla luce della devastante crisi climatica, che sta già da tempo trasformando le nostre vite in maniera atroce, Legambiente e Touring Club promuovono territori ancorati al passato, ovvero incontaminati. Tenendo conto delle nostre devastanti abitudini, ciò è frutto di un lavoro immane, che merita un riconoscimento adeguato.

Come al solito, la premiazione avviene a Roma e quest’anno si è rimarcato ancor di più un concetto chiave. Abbiamo bisogno di estrema lungimiranza per riuscire a mettere in atto delle strategie di adattamento al cambiamento del nostro clima. Il tutto rispetto al rapporto con svariate tipologie di ecosistemi.

Laghi e mari più belli d’Italia

Come detto, non è soltanto questione di bellezza. Mettendoci però nei panni dei turisti, sapere che un’area ha ottenuto le Vele di Legambiente è di certo garanzia assoluta. Si traduce in un gigantesco via libera per recarsi in un dato posto, alla scoperta di una natura tutelata il più possibile.

Si fa presto a parlare di mare. Lo si fa del resto ogni anno con le bandiere blu. Ne facciamo riferimento di seguito, ma ora spazio ai laghi. Le aree lacustri italiane hanno raggiunto dei risultati eccellenti in Trentino Alto Adige. Sguardo rivolto a Molveno e Appiano sulla Strada del Vino. Lo stesso dicasi per Massa Marittima, famosa località maremmana, in Toscana, sul Lago dell’Accesa.

Per quanto riguarda il 2024, la medaglia d’oro dei mari è andata a Pollica. Il Comune rientra nel novero del comprensorio del Cilento Antico, in Campania. Al secondo posto di questo particolare podio troviamo invece Nardò, che è in provincia di Lecce. Si vola poi in provincia di Nuoro, sulla costa orientale sarda, fino a raggiungere Baunei, per individuare la terza posizione in classifica. Medaglie assegnate e, non soffermandoci sulle singole posizioni, c’è da fare i complimenti alla Sardegna. Uno sguardo generale, infatti, evidenzia come sia la Regione con più aree premiate. Non solo Baunei, dunque, bensì spazio anche a Vele e anche Domus de Maria, Cabras, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Posada e Bosa.