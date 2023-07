Cecotec EnergySilence: il ventilatore con nebulizzatore in offerta Prime Day

Fonte foto: Cecotec

Con il grande caldo di questi giorni, sempre più persone sono alla ricerca di un sistema per raffreddare la propria abitazione in maniera facile e veloce ma, soprattutto, senza spendere cifre esorbitanti e senza dover eseguire lavori per l’installazione. Al fianco delle soluzioni più "moderne" come un climatizzatore portatile o uno da parete, ci sono gli apparecchi più classici come i ventilatori che rappresentano ancora una soluzione più che efficiente per dare un po’ di sollievo dall’afa estiva.

Tra le migliori offerte del Prime Day c’è sicuramente il ventilatore con nebulizzatore Cecotec EnergySilence 590 Freshessence, un dispositivo dalle grandi potenzialità che arriva a un prezzo scontato, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Come tutte le offerte Prime Day, anche questa è riservata agli iscritti ad Amazon Prime. Per iscrivervi gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui.

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence – Ventilatore con nebulizzatore

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence: scheda tecnica

Il ventilatore con nebulizzatore Cecotec EnergySilence 590 Freshessence ha un serbatoio dell’acqua da 3 litri posizionato all’interno della piantana che garantisce fino a 12 ore di autonomia. Nella parte superiore c’è il ventilatore vero e proprio del diametro di 40 centimetri e con 5 pale, impostabile con 3 diverse velocità. Grazie alla tecnologia AirFow5 il dispositivo garantisce il massimo flusso di aria fresca riducendo al minimo il consumo energetico e il rumore.

Oltre a questo è presente anche un CoolTimer programmabile fino a 120 minuti e un regolatore di nebulizzazione che consente di utilizzare tre differenti modalità: Bassa, perfetta per rinfrescare gli ambienti nelle ore notturne. Eco, l’impostazione intermedia da usare durante il giorno. Turbo, per le ore più calde della giornata.

Inoltre i ventilatori della gamma EnergySilence hanno un motore ad alta efficienza (potenza massima 90 W) realizzato in rame, che garantisce una grande efficienza e evita il surriscaldamento del sistema. Il Cecotec EnergySilence 590 Freshessence è facile da trasportare, grazie alle 4 ruote multidirezionali che permettono all’utente di spostare il ventilatore da una stanza all’altra.

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence – Ventilatore con nebulizzatore

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence: l’offerta Prime Day

Il Cecotec EnergySilence 590 Freshessence è un ventilatore robusto, ideale anche per ambienti di grandi dimensioni, come uffici, terrazzi e balconi. Parliamo di un prodotto di buona fattura, che garantisce un’ottima autonomia e ha, quindi, bisogno di un intervento minimo da parte dell’utente. Oltretutto è anche estremamente intuitivo e con pochi e semplici controlli può essere regolato alla perfezione per adattarsi a qualsiasi contesto abitativo.

Il prezzo di listino è di 101,99 euro ma, grazie all’offerta per il Prime Day di Amazon è possibile acquistarlo a 71,90 euro (-30%, -30 euro), un ottimo sconto che permette di risparmiare qualcosa sul prezzo finale e di portare a casa un ventilatore con nebulizzatore di buona qualità, perfetto per rinfrescare in maniera facile e veloce le calde giornate estive.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Cecotec EnergySilence 590 Freshessence – Ventilatore con nebulizzatore