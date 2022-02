Verso LOL 2: cinque momenti iconici della prima edizione

Con l’avvento di febbraio è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, che debutterà su Prime Video a fine mese. Come ingannare l’attesa? Naturalmente ripercorrendo le scene più memorabili ed esilaranti della prima stagione del comedy show!

Nelle sei puntate di LOL 2 (le prime quattro saranno distribuite il 24 febbraio, mentre le ultime due il 3 marzo) vedremo sfidarsi come concorrenti Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, guidati dai game master Fedez e Frank Matano. Quest’ultimo faceva parte del cast di sfidanti della prima edizione, insieme a Caterina Guzzanti, Lillo, Elio, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro Priello, Gianluca Fru Colucci, Michela Giraud e Luca Ravenna. Sono loro i protagonisti di alcune delle scene più divertenti di LOL 1. Eccone alcune.

La finta scala di Fru dei The Jackal

Poco dopo l’inizio del gioco, Fru dei The Jackal si è lanciato in una sempreverde gag: scendere una scala immaginaria. Peccato che, facendolo… ha sorriso! Il cartellino rosso è arrivato inesorabile: cercando di far ridere gli altri, insomma, il comico ha finito per auto-eliminarsi.

Pintus e il suo “Hai cagato?"

Pintus e Katia Follesa improvvisano una gag reinterpretando una celebre scena del film Harry ti presento Sally, in cui l’attrice simula un orgasmo, al termine del quale Pintus pone l’inaspettata domanda. E poi scoppia a ridere.

Il tip tap di Elio

«Son tutti bravi a fare il tip tap corto… fallo lungo!», ha detto lo stesso Elio commentando la sua trovata, ovvero un’improbabile esibizione di tip tap infinita che ha messo in seria difficoltà tutti i partecipanti.

So’ Lillo!

“So’ Lillo", dice il comico che veste i panni di Posaman, come a voler svelare un’identità altrimenti segretissima. La battuta di Lillo, che sarà ospite speciale nella seconda edizione di LOL, è diventata virale.

Frank Matano, Elio e il microfono

Memorabile è stato il testa a testa tra Elio e Frank Matano. Il primo si è impossessato del microfono e ripetendo ossessivamente “hey hey hey" ha iniziato letteralmente a inseguire Matano… che alla fine, alzando le mani in segno di resa e scoppiando in una risata liberatoria, ha ceduto.

Bonus: la barzelletta di Mara Maionchi

Tra i contenuti extra di LOL c’è una scena in cui Mara Maionchi, cercando di far cedere gli ultimi due concorrenti rimasti in gara, Katia Follesa e Ciro, racconta una barzelletta in dialetto bolognese. I due comici, basiti, non capiscono una parola.

Abbonati a Prime Video per vedere LOL prima e seconda stagione