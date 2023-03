Viaggio in Italia con Alessandro Sperduti

Le bellezze naturalistiche, storiche e artistiche dell’Italia affascinano tutto il mondo ed è sempre bello, anche per chi le conosce bene o ci vive accanto, lasciarsi condurre in un viaggio alla loro (ri)scoperta. A maggior ragione se la guida di questa esplorazione è l’attore Alessandro Sperduti! Accade in Grand Tour. Viaggio in Italia, la nuova docuserie Sky Original in sei episodi che accompagna lo spettatore lungo la penisola, da Nord a Sud, toccando musei, monumenti e luoghi di interesse di ogni genere e svelando anche le tante personalità che hanno abitato e reso grande l’Italia.

Cos’è Grand Tour, viaggio in Italia

Gli episodi vanno in onda su Sky Arte da oggi, 14 marzo, ma restano visibili on demand e in streaming su NOW. Ogni puntata è dedicata a una città o regione italiana di cui non solo si mostrano i luoghi più iconici e significativi, ma soprattutto si raccontano storie, aneddoti e vite delle grandi personalità che (in epoca antica, ma anche moderna) lì hanno trovato felicità, ispirazione, accoglienza o fermento culturale.

Grand Tour, viaggio in Italia: gli episodi

La prima puntata non poteva che essere dedicata a un vero e proprio gioiello italiano: Venezia. Alessandro Sperduti porta gli spettatori alla scoperta di una città che un tempo aveva fama di essere un luogo di piacere e di musica e dove vari artisti europei sono venuti a studiare o a cercare ispirazione.

Nel secondo episodio si tocca Firenze. Il viaggio in questa seconda tappa inizia tra le cave di marmo delle Alpi Apuane e poi arriva nel cuore della città, che è stata una meta imprescindibile del Grand Tour a partire dall’Ottocento. La terza puntata porta invece gli spettatori a Roma e si svolge tra affreschi di Raffaello ed escursioni nella campagna laziale.

La quarta tappa è Napoli: il viaggio di questa puntata inizia sulla cima del vulcano cittadino, che da sempre ha solleticato la fantasia degli artisti stranieri in visita. Inaspettatamente, infatti, la città partenopea è stata capace di stimolare l’arte intenzionale: lo dimostrano le storie di Jusepe de Ribera, soprannominato lo Spagnoletto, ma anche di Picasso e di altri artisti ancora.

La quinta puntata è dedicata alla Sicilia: si parlerà, tra gli altri, di Goethe, del pittore fiammingo Van Dyck, di Paul Klee e di Maurits Cornelis Escher. Infine, la sesta puntata si svolge a Genova. Come Maupassant a bordo del suo yacht Bel-Ami, anche Alessandro Sperduti ammira la città dal mare e racconta gli affascinanti legami con i tanti artisti che l’hanno visitata e amata nel corso dei secoli.

Quando esce Grand Tour, viaggio in Italia

I primi due episodi della docuserie Grand Tour. Viaggio In Italia vanno in onda su Sky Arte il 14 marzo alle 21.15. La terza puntata verrà trasmessa il 21 marzo, la quarta il 28 marzo, la quinta il 4 aprile e la sesta l’11 aprile. Tutti gli episodi si possono vedere in streaming solo su NOW e sono disponibili anche on demand.