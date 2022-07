Video e social media marketing: perché devi usarli nelle tue strategie

Fino a pochi anni fa, le foto erano il formato migliore per distinguersi sui social e creare interesse. L’evoluzione degli algoritmi e delle tendenze ha portato molti marketer a includere, nella gestione dei social media, un formato dalle prestazioni sorprendenti: il video, capace non solo di migliorare il coinvolgimento ma anche di incrementare le vendite.

La domanda di contenuti video ha avuto una grande impennata negli ultimi anni e c’è da presumere che continuerà la sua crescita, raggiungendo l’80% del traffico totale. Che si tratti di video creati per TikTok o YouTube, è importante offrire un contenuto in grado di diversificare l’azienda e fidelizzare l’utente. Per questo, la gestione social delle aziende non può trascurare l’uso dei video in una strategia di branded content. Non sempre però è possibile avviare un team interno per una gestione ottimale dei social network e della strategia contenuti. In questi casi, ci si può rivolgere a piattaforme online che siano efficaci e affidabili, come Social Media di Italiaonline, che offre servizi professionali dedicato al mondo social.

I vantaggi di includere video nella tua strategia social

I video sono il mezzo più popolare per farsi conoscere nel 2022, e per più di una buona ragione. Possono insegnare, intrattenere, ispirare fiducia in una azienda o in un prodotto e trasmettere i suoi valori meglio di qualsiasi altro formato.

Ecco per quali motivi i video andrebbero sempre inclusi in una solida strategia di content marketing:

Il video aumenta la consapevolezza del marchio grazie a strategie di branded content. Pubblicare un video significa entrare in contatto diretto con il proprio pubblico e, poiché questo formato è altamente visivo, sarà più facile essere ricordati.

Il video migliora il coinvolgimento: che si tratti di like, commenti o condivisioni, il video può determinare il 1200% in più di condivisioni rispetto ai contenuti basati su testo.

Il video permette di ampliare il proprio pubblico. Questo formato è un mezzo ideale per raggiungere la Generazione Y e la Generazione Z, e quindi connettersi con gli utenti in modo veloce, diretto ed emotivo.

Il video aiuta a generare lead, facilitando l'acquisizione di clienti. Le persone che vedono un video di un prodotto sui social media hanno maggiori probabilità di acquistarlo, tanto che le statistiche segnalano un aumento delle vendite dell'81% quando si utilizzano i video.

Integrare campagne video nella gestione social delle aziende permette di avere una marcia in più per distinguersi dai competitor, aumentare la propria presenza sui social e migliorare le vendite sul lungo periodo.

Come inserire i video nella tua strategia social

Pianificare attentamente la strategia video e la gestione dei social network è fondamentale per raggiungere i risultati prefissati. Il modo migliore per distinguersi è pubblicare qualcosa di fresco e coinvolgente. L’obiettivo deve essere sempre quello di pubblicare video per intrattenere, educare e coinvolgere il proprio pubblico, diversificando la proposta in base al target e al social.

Creare video per il social media marketing è un’arte che richiede creatività, pensiero strategico e conoscenze tecniche per poter dare i risultati sperati. Quando non si hanno le competenze necessarie conviene affidarsi a un servizio che permetta di migliorare la strategia di content marketing ottimizzando tempo e risorse. Tra questi c’è Social Media di Italiaonline, pensato per offrire ai propri clienti un servizio professionale per la gestione dei social network aziendali e la loro ottimizzazione.