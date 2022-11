Vikings: Valhalla, quando escono i nuovi episodi?

«Le uniche certezze nella vita sono l’amore, la morte e le asce». Con queste parole il profilo ufficiale Twitter di Netflix dedicato a Vikings: Valhalla ha annunciato l’imminente ritorno della serie, la cui seconda stagione sbarcherà sulla piattaforma di streaming proprio all’inizio del 2023.

Il sequel – che ha debuttato quest’anno su Netflix – è ambientato cento anni dopo la serie originale Vikings e ha per protagonista una nuova generazione di eroi leggendari.

Cosa sappiamo di Vikings: Valhalla 2

Vikings: Valhalla (che, come detto, è il sequel e lo spinoff di Vikings, già disponibile su Netflix) ha come protagonista principale l’esploratore Leif Eriksson che, insieme ad altri vichinghi, combatte epiche battaglie e compie viaggi straordinari alla scoperta di nuovi mondi.

In particolare, gli aspetti legati al viaggio e all’esplorazione saranno centrali nella seconda stagione, che sarà composta da otto episodi. Lo ha spiegato Jeb Stuart, creatore della serie: «L’intero concetto della seconda stagione è che prendiamo questi tre eroi che sono in Scandinavia e li spingiamo fuori dalle loro comfort zone. Per Harald e Leif la seconda stagione è un viaggio on the road: sono Thelma e Louise sul fiume Dnepr. I due inizieranno questo incredibile viaggio. Freydís deve andare in Pomerania, che è un ambiente molto difficile».

«La seconda stagione mostrerà che a volte quando frequenti persone che sono proprio come te, che non mangiano come te o parlano come te, puoi ancora finire nei guai», ha aggiunto Stuart. «Quindi devi mescolare tutto, che penso sia quello che hanno fatto i vichinghi. E lo hanno fatto splendidamente, probabilmente meglio di qualsiasi altra cultura. Quindi abbiamo messo insieme questo gruppo disparato di nobili russi, astronomi musulmani e truffatori, e se ne vanno da Novgorod».

Quando esce Vikings: Valhalla 2

La seconda stagione di Vikings: Valhalla sarà disponibile su Netflix il 12 gennaio 2023: nel cast tornano Sam Corlett, Frida Gustavsson e Leo Suter, che sono rispettivamente Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson.

Per la gioia dei fan, non è questa la sola notizia positiva sul futuro della serie. Netflix, infatti, ha già annunciato ufficialmente che ci sarà anche una terza stagione.

La terza stagione di Vikings: Valhalla

Cosa sappiamo della terza stagione? Non molto, per ora, dato che la seconda deve ancora uscire. Sicuramente Jeb Stuart sarà il creatore, lo showrunner e il produttore di questi prossimi due capitoli, che ovviamente saranno distribuiti su Netflix. Inoltre, anche Vikings: Valhalla 3 sarà composta da otto puntate. Le riprese inizieranno la prossima primavera, quindi presumibilmente il debutto in streaming avverrà all’inizio del 2024.