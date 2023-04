Vivo X Flip e Vivo X Fold 2 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo ha presentato ufficialmente per il mercato cinese i nuovi Vivo X Fold 2 e Vivo X Flip, entrambi già oggetto delle attenzioni dei vari leaker che, a più riprese, hanno condiviso moltissime informazioni al riguardo. Si tratta di due foldable dal comparto tecnico da top di gamma, in particolare X Fold 2, con una innovativa cerniera a goccia progettata da Vivo che, secondo l’azienda, è pensata per resistere fino a 400 mila aperture e chiusure.

Vivo X Fold 2: caratteristiche e prezzi

Vivo X Fold 2 ha un display interno pieghevole AMOLED da 8,03 pollici, risoluzione 2.160×1.916 pixel e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo esterno, invece, è sempre un AMOLED ma da 6,53 pollici, con risoluzione 2.520×1.080 e refresh rate sempre a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui sono affiancati 12 GB di RAM e due diversi tagli di memoria da 256 GB e da 512 GB. A questo si aggiunge anche un ISP Vivo V2 pensato per aiutare i sensori fotografici a garantire migliori performance sia per le foto che per i video.

Il tutto è raffreddato da un sistema a camera di vapore che contribuirà a dissipare la temperatura del dispositivo attraverso lo scambio termico con un liquido che viene fatto evaporare all’interno di una camera sigillata.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/2,0) con OIS, uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2) e un teleobiettivo ancora da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Per la connettività è confermata la compatibilità con le reti 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC, il GPS e l’USB-C. La batteria è da 4.800mAh con ricarica 120W e ricarica wireless da 50W.

Infine il sistema operativo installato nel nuovo Vido X Fold 2 è Android 13 con interfaccia OriginOS 3.

Il nuovo pieghevole di Vivo, per il momento, è destinato al solo mercato asiatico e non ci sono indicazioni sull’eventuale lancio globale. I prezzi indicati per la Cina sono:

Vivo X Fold 2 – 12/256GB: 8.999 yuan ( 1.192 euro)

1.192 euro) Vivo X Fold 2 – 12/512GB: 9.999 yuan ( 1.325 euro)

Vivo X Flip: caratteristiche e prezzi

Vivo X Flip ha un display interno pieghevole AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 2.520×1.080 pixel e refresh rate di 120Hz. Lo schermo esterno, invece, è sempre un AMOLED da 3 pollici con risoluzione 682×422 pixel e refresh di 60 Hz.

Il processore scelto da Vivo in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e sempre due tagli di memoria: da 256GB o 512GB.

Per le fotocamere questo smartphone ha un sensore principale da 50 MP (f/1,75) con OIS e uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) con autofocus. La selfiecamera, invece, è da 32 MP. Buone anche le connessioni: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB-C.

La batteria è da 4.400mAh con ricarica cablata a 44W. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 13.

Anche Vivo X Flip per il momento è esclusiva del mercato asiatico e l’azienda non ha dato alcuna indicazione su un eventuale arrivo nel resto del mondo. I prezzi indicati in Cina sono: