Vivo X100 e X100 Pro ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzi

Fonte foto: Vivo

Presentati ufficialmente in Cina Vivo X100 e Vivo X100 Pro, due top di gamma con a bordo per la prima volta il nuovissimo MediaTek Dimensity 9300. Parliamo smartphone dalle grandi potenzialità che hanno molto in comune ma che, chiaramente, presentano anche molte differenze, principalmente nel comparto fotografico (in entrambi i device realizzato in collaborazione con Carl Zeiss) e nella ricarica.

Importante sottolineare che, a fronte del ritiro di Vivo dall’Italia, questi telefoni purtroppo non arriveranno nel nostro Paese, restando esclusiva di altri mercati.

Infine l’azienda cinese ha annunciato anche l’arrivo del Vivo X100 Pro+, previsto per il prossimo anno, che sarà dotato di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo X100: scheda tecnica e prezzo

Vivo X100 ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K, refresh rate variabile a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità. Il processore è un MediaTek Dimensity 9300 con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione con l’aggiunta di un taglio di memoria speciale con 16 GB/1 TB con RAM LPDDR5T.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (Sony IMX920 VCS) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN1 UW) e un teleobiettivo periscopico da 64 MP (OmniVision OV64B) con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP. L’ISP (il chipset per l’imaging) è un Vivo V2.

Le connessioni disponibili sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, l’emettitore a infrarossi e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Origin OS 4. Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza del device alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Vivo X100 è disponibile in quattro colorazioni: Sunset Orange, White Moonlight, Midnight Black e Star Blue. Il prezzo suggerito è di:

Vivo X100 – 12/256 GB: 3.999 yuan (514,13 euro)

Vivo X100 – 16/256 GB: 4.299 yuan (552,70 euro)

Vivo X100 – 16/256 GB: 4.599 yuan (591,27 euro)

Vivo X100 – 16 GB/1 TB: 4.999 yuan (642,69 euro)

Vivo X100 – 16 GB/1 TB con RAM LPDDR5T: 5.099 yuan (655,55euro)

Vivo X100 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Vivo X100 Pro riprende buona parte della scheda tecnica dalla versione base, incluso il display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità.

Il processore anche in questo caso è un MediaTek Dimensity 9300 con fino 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Cambia il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP (Sony IMX989 VCS) con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN1 UW) e un teleobiettivo periscopico da 64 MP (una versione custom dell’OmniVision OV64B) con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP. Cambia anche l’ISP che in questo caso è il più recente Vivo V3.

Identiche le opzioni di connettività con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, infrarossi, NFC e sistemi di geolocalizzazione.

La batteria sale a 5.400 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con Origin OS 4. Presente anche stavolta la certificazione IP68.

Anche il Vivo X100 Pro è disponibile nelle stesse quattro colorazioni del modello base, al prezzo suggerito di: