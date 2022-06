Vivo X80 Pro è in vendita in Europa e il prezzo vi stupirà

Il top di gamma Vivo X80 Pro debutta in Europa a un prezzo decisamente per pochi, ma in linea con una scheda tecnica esaltante. La versione che arriva in Europa si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre una seconda versione attualmente non presente sul nostro mercato (e forse mai lo sarà), prevede il SoC MediaTek Dimensity 9000, di pari livello. Questa doppia configurazione di chip non deve stupire, a causa della scarsa disponibilità di componentistica elettronica sul mercato internazionale.

Abbiamo dunque a che fare con un top di gamma senza se e senza ma, che ha però alcune caratteristiche che lo rendono diverso da tutti gli altri e che, almeno in parte, giustificano il prezzo: oltre al design elegante caratterizzato da linee sinuose e materiali di alta qualità, Vivo X80 Pro si distingue per un comparto fotocamere che ci permette di definirlo, a ragion veduta, un cameraphone di prima qualità. Sul retro troviamo, infatti ben quattro sensori con funzionalità specifiche e tutti molto utili. Dunque solo fotocamere sensate, niente specchietti per le allodole o sensori messi "per fare scena".

Vivo X80 Pro: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo del Vivo X80 Pro che arriva in Europa è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12/256 GB di memoria di archiviazione.

Il display curvo è un generoso 6,78 pollici AMOLED QHD (3.200×1.440 pixel) HDR10+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1.500 nit.

Poi c’è il comparto fotografico da ben 4 fotocamere posteriori, poste in un elegante box circolare. Il sensore principale è da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, a cui si aggiunge un sensore IMX598 da 48 MP ultra grandangolare, un sensore Sony IMX663 da 12 MP e infine un sensore 8 MP OIS e con zoom 5x, caratteristica piuttosto rara anche su molti telefoni di alta gamma.

Completa la dotazione fotografica il sensore anteriore da 32 MP con apertura f/2,45 per selfie e autoritratti di elevatissima resa. Infine senagliamo che i video supportano MP4 fino a 8K con 30 fotogrammi per secondo. La batteria è da 4.700 mAh, con ricarica rapida cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W.

Buono anche l’audio grazie a un Dual Stereo Speaker e all’Hi-res Audio, mentre il sistema operativo è Android 12 con intefaccia Funtouch OS 12.

Vivo X80 Pro: prezzo e disponibilità

Il Vivo X80 Pro sarà disponibile da fine giugno nel colore Cosmic Black ad un prezzo di 1.299 euro. Di sicuro non sono pochi, ma è chiaro che non si tratta di uno smartphone come tutti gli altri e nemmeno di un top di gamma come tutti gli altri.