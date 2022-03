Vivo X80 Pro Plus avrà 4 fotocamere potentissime

Nell’attesa della presentazione ufficiale, il tanto atteso smartphone Vivo X80 Pro Plus è stato protagonista di un’indiscrezione particolarmente interessante. Il noto leaker “Sam" @Shadow_Leak ha, infatti, condiviso su Twitter quasi tutte le presunte specifiche tecniche del telefono.

Innanzitutto, sembra che il prossimo top di gamma dell’azienda cinese conterà su un comparto fotografico veramente di alto livello, con quattro sensori. Come i precedenti X60 Pro+ e X70 Pro+ (in foto d’apertura), anche l’X Pro Plus dovrebbe avere a bordo dei sensori potentissimi, compreso il Samsung GN1 da 50 MP (con apertura f/1.3 e OIS). Ad accompagnare questa cam principale dovrebbero esserci anche un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP, uno da 12 MP con zoom ottico e un una cam periscopica da 12 MP con zoom ibrido fino a 60x. Per quanto riguarda la selfie-cam posta frontalmente, il telefono dovrebbe ospitare una potente fotocamera da ben 44 MP. Il modulo fotografico, stando al tipster, sarà assistito dal processore V1, primo ISP (Image Signal Processor) di Vivo votato all’imaging.

Vivo X80 Pro Plus: come sarà

Secondo il tipster Shadow Leak, il flagship dovrebbe vantare un display AMOLED QHD+ da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e tecnologia di tipo LTPO 2.0. Per quanto riguarda il processore, l’indiscrezione rivela che sarà il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con configurazioni da 6/8/12 GB RAM e 128/256/512 GB di memoria interna.

Sul fronte autonomia, il Vivo X80 Pro Plus si affiderà ad una batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 80 Watt e per la ricarica wireless da 50 W.

Prezzo e disponibilità

Il telefono, che arriverebbe con Android 12 a bordo, dovrebbe essere lanciato ufficialmente in Cina ad aprile, mentre sul rilascio globale non sono emerse indicazioni. Per quanto riguarda il prezzo, il leaker ha rivelato che il Vivo X80 Pro Plus potrebbe costare 6499 yuan cinesi, che al cambio attuale corrispondono a circa 928 euro.

Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni (che certamente non tarderanno ad arrivare) per avere qualche indicazione in più sul nuovo device del colosso cinese, compresa la disponibilità sul mercato europeo.