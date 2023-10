Fonte foto: Vivo

Che telefono comprare, oggi, con meno di 250 euro? La scelta non è affatto facile, perché l’offerta è tanta ma non sempre i device sono validi: la crisi dei chip, infatti, ha spinto in alto i prezzi e, ormai, con quella cifra non si compra un granché. A meno che non si trovi una buona offerta su Amazon, che taglia il prezzo di un dispositivo dal costo più alto, come il nuovo Vivo Y36, uno degli smartphone entry level più recenti dell’azienda cinese, che oggi è disponibile sul celebre e-commerce sotto i 250 euro.

VIVO Y36 Smartphone, 8GB + 256GB cellulare, schermo FHD+ da 6,64", 90 Hz, batteria da 5.000 mAh + FastCharge da 44 W telefono, telefono con tripla fotocamera da 50 MP Vibrant Gold

Vivo Y36: scheda tecnica

Vivo Y36 ha un display IPS LCD da 6,64 pollici, con risoluzione FHD+ (2.388×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz.

Per il modello 4G, il processore scelto da Vivo è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione Extended RAM, è possibile aggiungere fino a 8 GB di RAM virtuale, attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende tre sensori: uno principale da 50 MP (f/1.8), con autofocus veloce PDAF, uno per la profondità da 2 MP (f/2.4) e uno macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.45).

Il processore all’interno di questo specifico modello non ha un modem che gli consente di utilizzare la rete 5G, perciò gli utenti dovranno accontentarsi del 4G. Le altre opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC).

Sul Vivo Y36 troviamo anche un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche, tipo la carta d’identità elettronica, e per nulla scontato nella fascia bassa del mercato.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 44W, altro dettaglio sopra la media per questa cifra. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Funtouch OS 13.

Vivo Y36: l’offerta su Amazon

Vivo Y36 è uno smartphone entry level per tutti gli utenti che non hanno particolari esigenze e hanno bisogno esclusivamente di un telefono con un prezzo estremamente contenuto, che permetta di svolgere tutte le funzioni di base: lettura delle email, navigazione Web, social, qualche foto senza troppe pretese.

Di listino questo dispositivo costa 289 euro, un prezzo in linea con la scheda tecnica ma ancora un po’ troppo alto per molti utenti. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon, il prezzo finale scende a 245,65 euro (-15%, –43,35 euro), uno sconto interessante, che rende Vivo Y36 molto più appetibile, per molti più acquirenti.

