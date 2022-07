Vivo Y77 5G ufficiale: super ricarica per tutti

Lo smartphone Vivo Y77 5G è stato presentato in Cina come il telefono più potente della serie Y, grazie al processore MediaTek Dimensity 930 che ha appena due mesi di vita (è stato lanciato a maggio). Si tratta di un telefono di fascia media con ricarica rapida da 80 W (sconosciuta su altri telefoni top di gamma blasonati) che promette grazie alla sua scheda tecnica, buone performance e rapporto qualità/prezzo interessante, com’è nello stile di Vivo.

Almeno lo promette la sua versione cinese, perché c’è anche una versione malese, che potrebbe divnetare globale, che ha una scheda tecnica ben diversa e in tutto inferiore: dal chip allo schermo, passando per la batteria e le memoria. Dunque parliamo di due telefoni diversi: un normale e tranquillo smartphone malese di fascia medio-bassa e un frizzante smartphone cinese di fascia media con ricarica davvero veloce, ormai marchio di fabbrica del gruppo BBK Electronics (Oppo, OnePlus, realme, Vivo e iQOO). Inutile dire che tifiamo per un lancio globale della versione cinese, anche se al momento non ci sono informazioni specifiche in merito. Quello che sappiamo, infatti, è solo che il precedente Vivo Y76 5G è regolarmente in vendita nel nostro Paese.

Vivo Y77 5G: caratteristiche tecniche

Vivo Y77 5G è uno smartphone di fascia media basato sul chip MediaTek Dimensity 930 con 8/256 GB o 12/256 GB di memoria. Il display è un AMOLED da 6,64 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Nel notch anteriore c’è un sensore fotografico da 8 MP, niente di entusiasmante.

Il comparto fotocamere posteriore, invece, è formato da un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Non manca lo scanner per le impronte digitali, che si trova lateralmente, e il jack 3,5 millimetri per le cuffie.

La batteria è una delle componenti più azzeccate del telefono: capacità di 4.500 mAh e ricarica rapida da 80 W. Il dispositivo misura 164,17×75,8×8,59 millimetri and pesa 194 grammi, valore non eccellente ma normale in questa fascia di prezzo e con queste dimensioni dello schermo.

Vivo Y77 5G: la versione Malese

Accenniamo anche alla versione venduta in Malesia del Vivo Y77 5G che è diversa dalla versione in vendita in Cina e che potrebbe essere distribuita anche come versione globale.

Il Vivo Y77 in Malesia avrà un processore diverso, il MediaTek Dimensity 810, con 4 o 8 GB di RAM, un display LCD da 6,58 pollici econ frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sul retro ha un modulo fotografico da 50+2 MP e nello schermo un sensore anteriore da 16 MP. La batteria è di 5.000 mAh, ma con ricarica da 18 W.

Si tratta, quindi, di un telefono molto diverso (e inferiore per caratteristiche tecniche) a quello venduto in Cina.

Vivo Y77 5G: disponibilità e prezzo

Il telefono Vivo Y77 5G presentato in Cina è disponibile in due colori: azzurro e rosa. Il prezzo è stato fissato a 1.999 yuan, che corrispondono a circa 292 euro, per la versione con 12/256 GB di memoria. Un prezzo consono alla scheda tecnica.

Resta da scoprire se questo telefono arriverà in Europa, in quali tempi e in quale delle due versioni. Ovviamente il prezzo subirebbe un ritocco verso l’alto a causa dei costi di logistica e della tassazione superiore.