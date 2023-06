Voglia di risate: 3 novità da vedere su Prime Video

Su Prime Video non mancano le nuove uscite tutte da ridere. Tra le novità comedy c’è sicuramente Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco budget, la prima serie comica dei The Jackal, che hanno prodotto il progetto insieme a Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video. Diretta da Francesco Ebbasta, che l’ha anche ideata insieme ad Alessandro Grespan, la serie è disponibile in streaming già da inizio giugno. Ma non è questa l’unica uscita recente perfetta per gli amanti delle risate e del genere comedy: ecco altri tre titoli da tenere a mente, tutti disponibili su Prime Video.

Aurora Leone: Una famiglia a pretesto

Con il primo titolo suggerito restiamo in casa The Jackal. Aurora Leone: Una casa a pretesto è infatti lo show comico tutto dedicato a uno dei volti più noti del collettivo napoletano, quello di Aurora, appunto (che fa anche parte del cast della serie Pesci Piccoli). In questo spettacolo Aurora racconta la ricerca incessante di un equilibrio, dall’infanzia all’adolescenza, attraverso le tappe disagevoli ma necessarie della vita: la recita della scuola elementare, il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro… Le scene del monologo di Aurora si alternano ad alcune clip backstage con i The Jackal. Non mancano gli ospiti inaspettati. L’uscita è prevista per il 26 giugno.

Medellin

È fuori dal 2 giugno, invece, questo film comico basato su un’idea originale di Franck Gastambide e sceneggiato da Gastambide stesso con Charles Van Tieghem (Validé). Il film Original francese, prodotto da Kowloon Film, ha per protagonista Reda (interpretato da Ramzy Bedia). Dopo che suo fratello viene rapito finisce nelle mani di un cartello della droga di Medellin, Reda mette insieme una improbabile squadra e pianificare un’incursione in Colombia per salvarlo. L’operazione finirà ovviamente totalmente fuori controllo.

Da grandi

Ecco un’altra novità che arriva invece il 28 giugno. Diretto da Fausto Brizzi, nel film ci sono Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. La storia inizia con quattro bambini di otto anni, Marco, Tato, Serena e Leo: sono amici inseparabili e tutti si sentono trascurati dalle loro famiglie. I genitori di Marco dimenticano il suo compleanno e poi lo costringono a badare alla sorellina Silvia. Tato convive con la mamma single costantemente impegnata a cercare l’amore della sua vita. Serena vive sotto le pressioni del papà che la vorrebbe campionessa di tennis. Leo, invece, sebbene venga cresciuto amorevolmente dai nonni, sogna di ritrovare i genitori scomparsi in India.

La sera del compleanno di Marco i quattro amici si ritrovano a spegnere insieme la candelina ed esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. Nel corso della notte il loro sogno diventa realtà. Al mattino, quando si svegliano, sono effettivamente quattro adulti… ma hanno ancora i pensieri e i comportamenti tipici dell’infanzia. Da qui nasce una serie di avventure comiche e bizzarre che, alla fine, porteranno i quattro protagonisti a farsi una domanda cruciale: la vita da grandi è proprio come la immaginavano?