Voglia di risate? Cosa vedere di nuovo su Netflix

Fonte foto: Netflix

A novembre 2023 su Netflix escono diversi nuovi contenuti comedy. Se stai cercando una serie tv, uno show o un film per passare qualche ora con il sorriso, dunque, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. Le Ladre, ad esempio, è uscito il 1° novembre ed è già diventato uno dei film più visti sulla piattaforma di streaming in queste settimane. Le protagoniste sono due amiche e ladre professioniste che compiono un ultimo colpo prima di cambiare vita: il furto del dipinto La Grande Odalisca. Il film francese è un mix di generi: combinando commedia, azione e dramma in una trama molto semplice, il risultato è leggero e piacevole da guardare. Ecco altri titoli tutti da ridere in arrivo su Netflix.

Obliterated – Una notte da panico

Il titolo comedy più atteso su Netflix questo mese è la serie Obliterated – Una notte da panico, in uscita il 30 novembre. Negli otto episodi da 60 minuti ciascuno un team di forze speciali sventa una minaccia letale a Las Vegas; ma mentre è nel pieno dei festeggiamenti a base di alcol, droga e sesso scopre che la missione non è ancora finita: la bomba che minaccia la città è ancora da disinnescare. Riusciranno i protagonisti a portare a termine la missione, nonostante postumi e scarsa lucidità? Nel cast ci sono Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lázaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske ed Eugene Kim.

Matt Rife: Natural Selection

Non c’è niente di meglio di uno spettacolo comico per farsi due risate davanti alla tv, no? Il 15 novembre arriva Matt Rife: Natural Selection, il primo speciale comico di Netflix del giovane comico e attore Matt Rife (è nato negli Stati Uniti nel 1995). Rife propone show comici da alcuni anni e di recente, grazie ai social media, ha raggiunto un seguito e una popolarità notevoli, tanto che è partito per un tour mondiale tutto esaurito in Nord America, Australia ed Europa. In questo speciale comico Matt scherza su una varietà di argomenti, dai cristalli ai troll sui social. Ovviamente, come è nel suo stile, coinvolgendo sempre gli spettatori con interazioni dirette.

Verified Stand-Up

Restando sullo stesso genere, il titolo da non perdere è Verified Stand-Up. In questo spettacolo comico in due episodi in uscita il 28 novembre sul palco si alterano dieci dei migliori comici del momento, con altrettanti monologhi esilaranti. Partecipano allo show Asif Ali, Dulcé Sloan, Gianmarco Soresi, Isiah Kelly, Leslie Liao, Nimesh Patel, Robby Hoffman, Rosebud Baker, Sabrina Wu e Vanessa Gonzalez.

Best. Christmas. Ever!

Se siete già in vena di commedie natalizie, c’è una buona notizia: il 16 novembre arriva su Netflix il film Best. Christmas. Ever! (nella foto). La trama ruota attorno all’antica rivalità tra due ex compagne di università, Jackie e Charlotte. Jackie, come ogni Natale, invia ai suoi contatti una newsletter per le feste, un’occasione per far sapere a tutti quanto la sua vita sia perfetta. Quando Charlotte la legge, si sente completamente inadeguata. Il caso vuole però che qualche giorno prima di Natale Charlotte e la sua famiglia si ritrovino inaspettatamente a casa di Jackie. Per Charlotte è l’occasione ideale per dimostrare che la vita della sua ex amica non è così strepitosa come vuole far credere.

I nuovi ricchi

Commedia, romanticismo e azione si mischiano nel film I nuovi ricchi, in uscita il 17 novembre. Di Julien Royal, la commedia romantica d’azione include nel cast Nassim Lyes e Zoé Marchal. Lui interpreta Youss, un maestro della truffa. Lei è la cripto milionaria Stéphanie. Quando i due si incontrano durante una partita di poker andata male, Youss intravede l’occasione perfetta per mettere a segno un colpo e saldare i suoi debiti. Ma scoprirà che non è l’unico che cerca di avvicinarsi a Stéphanie.

Family Switch

A fine mese (30 novembre) esce il film comico Family Switch. Interpretato da Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon e tratto dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal, il film racconta di una famiglia che fatica a restare unita da quando i figli ormai cresciuti scalpitano per la loro indipendenza. Dopo un incontro con un’astrologa, però, l’intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso. E lì iniziano i problemi (e le risate).