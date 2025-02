Vorwerk annuncia Bimby TM7: tutto nuovo e più tecnologico

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Vorwerk

Vorwerk ha annunciato il debutto del nuovo Bimby TM7 che va a sostituire il modello TM6, lanciato oramai sei anni fa. Si tratta di un importante aggiornamento di uno dei dispositivi di punta dell’azienda tedesca che arriva sul mercato con molta più tecnologia e un design rinnovato. La disponibilità effettiva è programmata per i prossimi mesi.

Vorwerk Bimby TM7: caratteristiche tecniche

Il nuovo Bimby TM7 è dotato di un ampio display touch frontale con una diagonale da 10 pollici. Il software integra la possibilità di utilizzare la piattaforma Cookiedoo (con un abbonamento annuale gratuito per chi acquista il dispositivo) e l’integrazione con lo smartphone.

La UI è personalizzabile e può essere gestita tramite i comandi touch. Il Bimby TM7 è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth ed è anche compatibile con il controllo da remoto, consentendo all’utente una gestione ancora più semplice della cottura. Inoltre il software è stato arricchito con un nuovo sistema che migliorerà l’installazione di aggiornamenti e, quindi, l’aggiunta di nuove funzioni.

Tra le novità della nuova generazione di Bimby troviamo un motore più silenzioso oltre alla modalità Cottura Aperta, utile per la cottura senza coperchio fino a 100 gradi Celsius. C’è anche un rinnovato boccale, realizzato con un rivestimento isolante di nuova generazione che dovrebbe garantire un miglioramento dell’isolamento termico.

Il modello sarà disponibile con una colorazione nera (elemento che ha permesso all’azienda di aumentare la percentuale di materiali riciclati utilizzati per la realizzazione della scocca) e propone un design rinnovato, con la base ridisegnata per garantire una migliore stabilità durante l’utilizzo.

Novità anche per il Varoma, l’elemento che ha il compito di eseguire la cottura a vapore. L’azienda ha aumentato la capacità di questo componente, con un incremento del 45% rispetto alla generazione precedente. In questo modo, secondo Vorwerk, è possibile gestire anche la cottura di più pietanze in parallelo.

Vorwerk Bimby TM7: prezzo e disponibilità

Il nuovo Bimby TM7 arriverà sul mercato il prossimo aprile ma l’azienda produttrice ha già aperto le prevendite sul sito ufficiale. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo modello potrà essere acquistato a 1.599 euro, con inclusi anche 12 mesi di abbonamento al servizio Cookiedoo, che permette agli utenti di accedere a tante ricette utilizzabili anche con il Bimby TM7.

La distribuzione avverrà in esclusiva tramite la rete di vendita diretta di Vorwerk, seguendo uno schema che l’azienda ha già utilizzato in passato e che include anche la possibilità per gli utenti di ricevere una consulenza personalizzata da un addetto vendite.