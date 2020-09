WandaVision, la nuova serie Marvel sta arrivando su Disney+

Nonostante i rallentamenti causati dalla pandemia, WandaVision è pronta a sbarcare sulla piattaforma Disney+ entro il mese di dicembre 2020. Dopo un lungo periodo di stop e rinvii causati dal Covid-19, le riprese sono finalmente ricominciate, destando l’entusiasmo dei fan dei fumetti e dei film della Marvel Cinematic Universe.

La serie tv WandaVision è incentrata su Wanda Maximoff/Scarlet e Visione, due personaggi nati dalla penna di Sten Lee ma che abbiamo visto anche nei diversi film sugli Avengers. L’autrice dello show è Jac Schaeffer, che ha collaborato anche alla creazione del film Captain Marvel insieme a Brie Larson; mentre il regista dello show sarà Matt Shakman. La serie tv è connessa alla nuova era del Marvel Cinematic Universe, iniziata con la pellicola su Black Widow. Ma per comprendere la trama occorre tener in considerazione le vicende del film Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Il titolo della serie è apparso nel trailer promozionale che annuncia i prossimi titoli in uscita nella piattaforma Disney+ . Quindi sembra proprio che avremo ulteriori notizie ufficiali a breve.

Trama WandaVision: di cosa parlerà la serie tv

Non si hanno ancora informazioni certe sulla trama della serie tv trasmessa da Disney+, ma sicuramente i personaggi principali saranno loro, Wanda e Visione. La prima è ritenuta il mutante più potente del multiverso (anche se nel film degli Avengers è un semplice umano che ha acquisito poteri grazie alla gemma della mente). Lei riesce infatti ad alterare la realtà e modellarla a suo piacimento.

Nel corso della saga si innamora e sposa Visione, un androide capace di modificare la sua massa corporea e con essa il suo modo di pensare e funzionare. I due personaggi sono apparsi in diversi fumetti e pellicole del mondo Marvel e vengono considerati tra i più interessanti della nuova era: ecco perché si è deciso di creare una serie tv basata sulla loro forte relazione, ma anche sulla vita e sull’evoluzione delle loro singole vite.

Cast di WandaVision: gli attori e i personaggi

I due protagonisti della serie saranno interpretati da Elizabeth Olsen, che vestirà i panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany, che invece sarà Visione. Li abbiamo già visti nel cast dei film del Marvel Cinematic Universe. Al cast si aggiunge poi Teyonah Parris, che interpreterà Monica Rambeau e Kat Dennings, nel ruolo di Darcy Lewis, oltre a Randall Park, che tornerà nei panni dell’agente dell’FBI Jimmy Woo. Questo è lo zoccolo duro del cast impegnato attualmente sul set di WandaVision.

Quando esce la serie tv su Disney+

La piattaforma ha annunciato le prossime uscite del 2020 tramite un video pubblicato su Twitter. Tra queste spicca anche il titolo WandaVision, che secondo tante indiscrezioni vedremo a dicembre 2020.

Insomma, il servizio di streaming per festeggiare il primo anniversario, atteso per il 12 novembre, ha in cantiere tanti interessanti titoli, tra questi troviamo anche la seconda stagione di The Mandalorian, in arrivo il 30 ottobre. Per la data definitiva di WandaVision dovremo invece attendere le prossime settimane.