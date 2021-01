Wanda è una supereroina capace di modificare la realtà, Visione è un mezzo-robot e mezzo-uomo dotato di incredibili super poteri. Insieme formano la coppia protagonista di WandaVision, nuova serie tv in arrivo su Disney + il 15 gennaio 2021.

Wanda Maximoff e Visione provengono dall’Universo Marvel e fanno anche parte degli amatissimi Avengers. Dopo averli visti in alcuni film, finalmente li conosciamo meglio in un contenuto esclusivo per gli utenti della piattaforma Disney. Chi vuole prepararsi al meglio per guardare la serie, può scoprire maggiori dettagli su questi incredibili personaggi leggendo i fumetti che ne raccontano le origini, la nascita del loro amore e la loro evoluzione. Sono pubblicati da Panini Comics e acquistabili su Amazon. I titoli sono diversi, alcuni incentrati sull’uno e sull’altro, mentre altri raccontano il matrimonio e la vita di coppia. Sono tutti disponibili online e perfetti per capire tutti i particolari e i retroscena della serie tv.

Visione del Futuro: primo fumetto sul personaggio di Visione

Il primo fumetto che racconta le vicende di Wanda e Visione si intitola Visione del Futuro ed è stato realizzato da Tom King e Gabriel Hernandez Walta.

In questo capitolo, viene presentato al pubblico Visione, un sintezoide, mezzo uomo e mezzo robot che ha un solo desiderio: diventare completamente umano. E per raggiungere questo obiettivo decide di costruirsi in laboratorio la cosa più umana che conosca, una famiglia. Ma creare una moglie e due figli probabilmente non è abbastanza: nel fumetto vengono così narrate le conseguenze della sua ossessione.

Il fumetto completo è composto da 280 pagine e si può acquistare su Amazon a 25,65 euro.

Wanda & Visione: le storie sulla insolita coppia

Dopo aver conosciuto Visione, è il momento di scoprire come nasce il suo amore per Wanda e soprattutto quali sono le avventure che condividono insieme. Wanda & Visione è quindi il secondo volume edito da Panini Comics da leggere tutto d’un fiato e si trova su Amazon a 9,40 euro.

Si prosegue poi col volume Visione & Scarlet Witch che narra del loro suggestivo matrimonio celebrato proprio davanti agli Avengers. Dopo questa unione i due decidono di prendersi una pausa dal mondo dei supereroi e provare a vivere una normale vita familiare, ed è proprio a questo punto della storia che è ambientata la serie tv WandaVision su Disney +. Il fumetto è in vendita su Amazon a 16,15 euro.

Scarlet Witch: La Strada delle Streghe e il focus sul personaggio di Wanda

L’ultimo volume a fumetti consigliato non può che parlare in modo approfondito della protagonista della serie tv, Wanda Maximoff (interpretata da Elizabeh Olsen). Si intitola Scarlet Witch: La Strada delle Streghe ed è in vendita su Amazon a 35 euro.

Per la prima volta, in un unico volume, questo personaggio viene raccontato in tutte le sue sfaccettature chiarendo il suo ruolo negli Avengers. La serie è scritta da James Robinson mentre i disegni sono realizzati da un team di fuoriclasse come, Vanesa Del Rey, Steve Dillon, Javier Pulido e Marguerite Sauvage , mentre le copertine originali sono dell’artista David Aja.

Insomma, non rimane che affidarsi all’e-commerce e creare la propria collezione a fumetti dedicata a Wanda e Visione. La serie tv di Disney + completerà l’opera e permetterà di conoscere nei dettagli le vicende di questi incredibili personaggi.