Il processo di rinnovamento della piattaforma e dell’app di WhatsApp, che ha avuto una fortissima accelerazione negli ultimi 12 mesi, non sembra destinato a fermarsi.

Dopo aver modificato gli Stati e l’interfaccia di ricerca dei canali, dopo l’annuncio dei filtri fotografici e degli sfondi virtuali per le videochiamate, adesso Meta si appresta a lanciare una nuova funzione: i temi grafici per personalizzare le chat.

Temi WhatsApp: pronta la beta

Come spesso accade, quando parliamo di novità di WhatsApp, la nuova funzione non è ancora disponibile per tutti ma è presente nell’ultima beta dell’app (in questo caso nella beta 24.20.71 per iOS). E come altrettanto spesso accade, a darne notizia è l’informatissimo blog WABetaInfo.

Trattandosi di una novità in beta, che non è stata ufficializzata da Meta, non è ancora chiaro quando sarà possibile usare i temi sulle app standard che usano gli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp nel mondo.

Tuttavia, da quello che riporta WABetaInfo, sembra proprio che i temi siano ad un livello di sviluppo avanzatissimo, praticamente pronti, motivo per cui possiamo ben sperare in un lancio entro pochi mesi, se non settimane.

Temi WhatsApp: come si usano

Già oggi è possibile personalizzare leggermente l’interfaccia grafica di WhatsApp, scegliendo tra tema chiaro e tema scuro e applicando uno sfondo alle chat. Ma queste modifiche valgono per tutte le chat e non è possibile scegliere un tema specifico per ogni conversazione.

Con i nuovi temi, invece, l’utente avrà a disposizione molte più opzioni di personalizzazione dell’app di messaggistica: ben 20 sfondi e 22 temi diversi, che potranno essere applicati alla singola chat o a tutte le chat.

L’utente sceglierà un colore e l’app applicherà uno sfondo di colore coerente alla chat, che potrà però essere modificato successivamente. Ma la cosa più comoda sarà la possibilità di scegliere un tema/colore per ogni chat. In questo modo sarà molto più difficile far confusione tra una chat e l’altra, inviando un messaggio nella chat sbagliata.

Come è logico che sia, la scelta dei colori e dei temi è personale e non impatta sull’interfaccia degli altri utenti con i quali conversiamo. Se cambiamo tema alla chat di famiglia, quindi, i nostri genitori e fratelli non vedranno alcuna differenza a meno che, a loro volta, non scelgano di impostare anche loro quel tema o quel colore.

Temi e colori per chat, gruppi, canali e community

La possibilità di cambiare temi e colori su WhatsApp non è solo un’utile opzione di personalizzazione dell’app, al fine di farla assomigliare di più alla propria personalità. Questa funzione, quando arriverà, potrà aiutare gli utenti a gestire molto meglio le loro conversazioni.

Questo perché, negli ultimi 12 mesi, l’app di WhatsApp è cambiata totalmente anche se gli utenti non stanno ancora sfruttando pienamente le ultime novità. L’introduzione delle community e dei canali, che si aggiungono alle già presenti chat individuali, di gruppo e broadcast, ha aggiunto complessità alla piattaforma.

L’uso di colori e temi diversi per ogni tipo di chat, quindi, potrà aiutare gli utenti a muoversi in modo più agile tra le proprie conversazioni, minimizzando anche il rischio di inviare messaggi nelle chat sbagliate.