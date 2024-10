Il team di sviluppo dell’app di chat più usata al mondo continua a rilasciare nuove funzioni, permettendo a Meta di proporre novità di WhatsApp a cadenza ormai mensile. Non tutte queste novità arrivano anche in Europa, perché tutte quelle relative all’intelligenza artificiale Meta AI sono spesso incompatibili con la direttiva europea GDPR sulla privacy, che impedisce il tracciamento dei dati dell’utente per addestrare gli algoritmi.

Le ultime due novità di WhatsApp, però, non hanno a che fare con l’AI e stanno arrivando anche in Italia. Si tratta di due nuove funzioni da usare durante le videochiamate: gli sfondi virtuali e i filtri fotografici.

Tra le due novità, la prima era particolarmente attesa perché permetterà a milioni e milioni di utenti nel mondo di usare serenamente WhatsApp anche per le videochiamate di lavoro, che potranno essere effettuate da qualunque luogo esattamente come già è possibile con Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.

Sfondi WhatsApp: come funzionano

Come già accade su quasi tutte le altre app di videochat, ora anche su WhatsApp sono disponibili gli sfondi virtuali che sostituiscono, via software, lo sfondo reale della stanza da cui si collega l’utente.

Per quanto possano essere anche divertenti da usare, il vero scopo degli sfondi virtuali nelle videochiamate WhatsApp è quello di tutelare la privacy dell’utente: non sempre è possibile collegarsi da una stanza o un ufficio perfettamente in ordine, neutro e irriconoscibile. Molto più spesso ci si collega da casa, o da un luogo pubblico, ma non è affatto detto che si voglia far vedere agli altri tale luogo.

Per rispondere a questa esigenza WhatsApp ora mette a disposizione dieci sfondi virtuali diversi:

Macchia di colore

Soggiorno

Ufficio

Bar

Ciottoli

Gourmet

Zuccherini

Spiaggia

Tramonto

Festeggiamento

Foresta

Filtri WhatsApp: come funzionano

Ha a che fare prettamente con il divertimento, invece, la seconda funzione appena annunciata da WhatsApp: i filtri fotografici da applicare all’immagine durante le videochiamate. Si tratta di filtri che modificano i colori o la forma dell’immagine ripresa dalla videocamera dell’utente, in modo simile ai filtri già visti su Instagram e altre app social. Anche in questo caso ce ne sono dieci a disposizione:

Caldo

Freddo

Bianco

Nero

Luce che filtra

Sognante

Prisma luminoso

Grandangolo

TV vintage

Vetro satinato

Bicolore

Filtri e sfondi WhatsApp: quando arrivano

Meta ha annunciato i nuovi filtri e i nuovi sfondi per le videochiamate da poche ore, ma non li ha ancora resi disponibili a tutti. Si tratta, in entrambi i casi, di novità che verranno gestite dai server di WhatsApp e non dai singoli telefoni, ma sarà probabilmente necessario un aggiornamento dell’app per usarli.

Secondo Meta queste due novità arriveranno a tutti, quindi sia agli utenti Android che agli utenti iOS, nelle prossime settimane. Non ci sono al momento indicazioni su un possibile arrivo di filtri e sfondi anche su desktop, nelle app di WhatsApp per Windows e per Mac e su WhatsApp Web, cioè la versione dell’app accessibile da browser.

Infine, è molto probabile che in futuro il numero di filtri e di sfondi verrà aumentato e che Meta ritiri quelli meno usati dagli utenti.