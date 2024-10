WhatsApp si aggiorna ancora e introduce ulteriori novità per la sezione Aggiornamenti e, in particolare, per lo stato con i Mi piace e le Menzioni private

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock

Continua il programma di evoluzione di WhatsApp che, dopo aver rinnovato le video chiamate e aggiornato l’interfaccia utente, ha annunciato l’arrivo di novità anche per lo stato che si aggiorna con nuovi strumenti.

Queste novità renderanno ancora più “social” questa sezione dell’app che, almeno per il momento, è, probabilmente, una delle meno utilizzate dai tantissimi utenti che accedono ogni giorno a WhatsApp.

Le novità per lo stato di WhatsApp

Lo stato di WhatsApp cambia ancora e introduce una serie di nuove funzionalità a partire dall’arrivo dei “Mi piace“ che, come avviene, ad esempio, per le storie di Instagram, consente all’utente di inviare un apprezzamento alla persona che ha pubblicato il contenuto.

Per aggiungere il “Mi piace” è sufficiente entrare nella sezione Aggiornamenti dell’app e poi premere sullo stato, per visualizzarlo. A questo punto, basterà premere sull’icona del cuore in basso a destra per completare l’operazione. Il “Mi piace” a uno stato è privato e, quindi, solo la persona che ha pubblicato il contenuto può vederlo (nella lista delle visualizzazioni).

WhatsApp ha, inoltre, introdotto le menzioni private. Si tratta di una funzione che consente di taggare un altro utente, che riceverà una notifica in merito, al momento della pubblicazione di un nuovo aggiornamento nel proprio Stato. In questo modo, l’utente taggato potrà subito visualizzare il nuovo contenuto e, eventualmente, condividerlo con altre persone. La menzione non viene mostrata nello stato, restando, quindi, privata.

Con queste nuove funzioni, WhatsApp intende incrementare le potenzialità dello Stato e della sezione Aggiornamenti dell’app, da cui è possibile anche accedere ai canali di WhatsApp. L’obiettivo è quello di rafforzare l’app rendendola non solo uno strumento di messaggistica ma anche, almeno in parte, un’alternativa ai social network come Instagram e spingendo gli utenti a un maggiore utilizzo dell’applicazione stessa.

Le novità annunciate da WhatsApp questa settimana sono in fase di distribuzione e dovrebbero essere sbloccate per tutti gli utenti nel giro di pochi giorni. Per verificare la disponibilità di queste funzioni inedite è possibile aggiornare l’app di WhatsApp (per Android e iOS).

Altre novità in arrivo

L’annuncio delle novità per lo stato di WhatsApp è accompagnato da alcune anticipazioni sul futuro dell’app. Il team di sviluppo, infatti, ha confermato che “nel corso dei prossimi mesi” arriveranno ulteriori novità per l’applicazione e, in particolare, per lo stato e la scheda Aggiornamenti. Queste novità saranno prima testate nella versione beta di WhatsApp che, come di consueto, ci permetterà di ottenere un’anteprima dei prossimi update in arrivo per la versione stabile.