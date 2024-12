WhatsApp addio su questi iPhone: ecco quali e da quando

A partire dal 5 maggio 2025, WhatsApp interromperà il supporto per le versioni iOS precedenti alla 15.1. Questa decisione avrà un impatto diretto sugli utenti che utilizzano ancora modelli di iPhone più vecchi, come l’iPhone 5s, l’iPhone 6 e l’iPhone 6 Plus.

Questi dispositivi non saranno più in grado di eseguire l’app di messaggistica, costringendo gli utenti a prendere in considerazione l’aggiornamento a un modello più recente o la ricerca di app alternative a WhatsApp.

Perché WhatsApp abbandona i telefoni

Questa non è la prima volta che WhatsApp interrompe il supporto per dispositivi e sistemi operativi più vecchi. In passato, l’azienda ha adottato misure simili per garantire la sicurezza e l’ottimizzazione dell’app. La decisione di interrompere il supporto per le versioni iOS precedenti alla 15.1 è motivata da diversi fattori.

Innanzitutto, le versioni più recenti di iOS offrono API e tecnologie aggiornate che WhatsApp utilizza per fornire nuove funzionalità e migliorare le prestazioni dell’app. Eliminando il supporto per le versioni obsolete, WhatsApp può concentrarsi sull’ottimizzazione dell’app per i sistemi operativi più recenti e introdurre nuove funzionalità che non sarebbero possibili sui sistemi operativi meno recenti.

In secondo luogo, la sicurezza è una preoccupazione fondamentale. I sistemi operativi obsoleti presentano spesso vulnerabilità di sicurezza che possono essere sfruttate da malintenzionati. Interrompendo il supporto per questi sistemi, WhatsApp può contribuire a proteggere i propri utenti da potenziali minacce alla sicurezza.

Quali iPhone perderanno WhatsApp

L’interruzione del supporto per le versioni iOS precedenti alla 15.1 avrà il maggiore impatto sugli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Questi dispositivi non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7, il che li rende incompatibili con i requisiti futuri di WhatsApp.

Gli utenti con questi modelli dovranno considerare l’aggiornamento a un iPhone più recente per continuare a utilizzare WhatsApp.

Gli utenti con modelli di iPhone più recenti non devono preoccuparsi: finché il loro dispositivo può essere aggiornato all’ultima versione di iOS disponibile, saranno in grado di continuare a utilizzare WhatsApp senza problemi.

Cambiare iPhone, o cambiare app

Se si utilizza uno dei modelli di iPhone interessati, ci sono alcune opzioni da considerare. L’opzione più ovvia è passare a un modello di iPhone più recente, che supporti le ultime versioni di iOS. In questo modo, sarà possibile continuare a utilizzare WhatsApp e beneficiare delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Apple.

In alternativa, è possibile utilizzare altre app di messaggistica disponibili. Esistono numerose alternative a WhatsApp, come Telegram e Signal, che offrono funzionalità simili e potrebbero essere una valida opzione per gli utenti che non desiderano aggiornare il proprio dispositivo.

Va infatti considerato che, su WhatsApp e sulle altre principali app di messaggistica istantanea, stanno per arrivare le cosiddette “chat di terze parti“, cioè la possibilità per tutti gli utenti di comunicare con utenti di altre app.

Questa novità, richiesta in Europa dal nuovo regolamento DMA, verrà integrata a breve anche su WhatsApp.