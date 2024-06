WhatsApp alla massima qualità, ma attenti ai consumi

Su WhatsApp arriva la condivisione automatica di foto e video in HD, ma non sempre è la scelta giusta: ha un forte impatto sui consumi e gonfia i backup

Con i suoi oltre 2 miliardi di utenti nel mondo, WhatsApp è senza dubbio l’app più usata per condividere foto e video con conoscenti, amici, parenti e persino per scopi lavorativi. Da agosto dell’anno scorso, tra l’altro, la piattaforma di chat sviluppata da Meta ha introdotto la possibilità di inviare foto e video in “qualità HD“, limitando uno dei problemi principali della condivisione di contenuti visuali nelle chat, cioè quello della bassa qualità grafica.

Adesso, però, arriva una ulteriore novità che farà piacere a molti: non è più necessario impostare manualmente l’alta qualità per ogni foto o video condivisi, ma è possibile scegliere l’HD automatico per ogni condivisione. Si tratta di una gran comodità, ma avrà un grosso impatto sulla quantità di dati scambiati dall’app e, soprattutto, sui backup di WhatsApp.

WhatsApp: come attivare l’HD automatico

Per fare in modo che tutte le foto e tutti i video condivisi su WhatsApp siano automaticamente inviati in alta qualità basta andare su Impostazioni > Archiviazione e dati > Qualità caricamento file multimediali.

Qui troveremo uno switch per scegliere tra Qualità standard e Qualità HD. La seconda opzione permette di inviare file a risoluzione superiore e, soprattutto, con una compressione molto minore (ma comunque resta sempre un po’ di compressione).

E’ giusto specificare che, se si vuole inviare la foto o il video alla risoluzione e alla qualità originali, senza alcuna compressione, è ancora necessario inviarli come allegato e non tramite il tasto con l’icona della macchina fotografica.

E’ anche importante notare che, anche se per impostazione predefinita scegliamo l’HD, è sempre possibile inviare il singolo contenuto a qualità standard: basta toccare l’icona “HD” prima di completare l’invio.

WhatsApp: attenti al consumo dati

Quando scegliamo la qualità HD WhatsApp ci avverte di un particolare che non dovremmo mai sottovalutare: foto e video in HD hanno un “peso” fino a sei volte superiore rispetto agli equivalenti file a qualità standard.

Ciò vuol dire che ci vorrà molto più tempo per inviarli e per riceverli, specialmente se si tratta di video in HD, che verranno consumati molti più dati dal piano telefonico (se non si è connessi al WiFI), e che verrà occupato molto più spazio sul telefono.

Ma, soprattutto, i file in HD peseranno moltissimo sul backup di WhatsApp che, lo ricordiamo, da alcuni mesi non può più essere ospitato gratuitamente su Google Drive, ma viene conteggiato dal servizio cloud di Big G come un normale file di archiviazione.

WhatsApp in HD: ne vale la pena?

Alla luce di tutti questi limiti e controindicazioni, è lecito farsi una domanda: vale la pena attivare l’HD automatico per le foto e i video condivisi su WhatsApp?

Probabilmente no, o almeno non sempre: ci sono alcune chat in cui la qualità delle foto e dei video inviati è totalmente ininfluente, mentre ce ne sono di sicuro altre in cui l’alta qualità è utile, se non addirittura necessaria.

Il prossimo passo di WhatsApp, quindi, potrebbe essere quello di permettere agli utenti di scegliere la qualità predefinita per ogni chat. In questo modo, a nostro avviso, la funzione sarebbe perfetta.