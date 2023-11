WhatsApp, come scoprire quanto spazio occupano le chat

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com

WhatsApp è una delle app più utilizzate in Italia. La possibilità di scambiare messaggi, foto e video oltre che di effettuare chiamate e videochiamate rende l’app un punto di riferimento per la maggior parte degli utenti. I tanti file multimediali scambiati su WhatsApp possono andare a occupare uno spazio rilevante nella memoria del telefono.

Per gestire al meglio lo spazio di archiviazione occupato da WhatsApp è possibile utilizzare un’apposita funzione dell’app. Navigando tra le impostazioni dell’applicazione è possibile, infatti, verificare quanto spazio occupano le chat di WhatsApp e, eventualmente, cancellare alcune chat per liberare spazio nella memoria del proprio dispositivo.

Come verificare quanto spazio occupa WhatsApp

Sia su Android che su iPhone è possibile verificare lo spazio occupato da WhatsApp (considerando tutta l’app e non solo le singole conversazioni). Per effettuare questa verifica è necessario accedere alle Impostazioni del proprio smartphone.

Su iPhone basta andare in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone > WhatsApp. Con uno smartphone Android, invece, è necessario individuare la sezione dedicata alle app installate e poi scegliere WhatsApp. La procedura cambia in base al modello ma è possibile utilizzare la funzione di ricerca tra le Impostazioni per individuare facilmente quest’informazione.

Per liberare spazio è possibile cancellare messaggi WhatsApp vecchi di settimane. C’è anche la possibilità di bloccare il download automatico delle foto su WhatsApp.

Come verificare lo spazio occupato dalle chat di WhatsApp

Per verificare lo spazio occupato dalle singole chat di WhatsApp all’interno del proprio telefono è sufficiente accedere alla sezione Impostazioni dell’applicazione. Su Android basta premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra mentre su iPhone sul tasto nella barra in basso.

A questo punto, su Android, bisogna andare in Archiviazione e dati e poi in Gestisci spazio per accedere a una pagina in cui viene riepilogato lo spazio complessivo occupato dalle chat, con un dettaglio dello spazio occupato da ogni singola chat. Su iPhone, invece, è necessario andare in Spazio e dati > Gestisci spazio per accedere alla stessa sezione da cui è possibile monitorare lo spazio occupato dalle singole conversazioni di WhatsApp.

Da notare che dalla sezione Archiviazione e dati su Android e da Spazio e dati su iPhone è possibile anche accedere alle impostazioni relative al Download automatico media. In questa sezione è possibile scegliere se scaricare o meno foto, video, audio e documenti scambiati tramite WhatsApp. Attivando il download automatico, naturalmente, i file saranno salvati all’interno della memoria interna del telefono.

Andando in Impostazioni > Chat > Backup delle chat è possibile verificare il “peso” delle conversazioni incluse nel backup delle chat che WhatsApp effettua sul cloud per consentire all’utente di trasferire le conversazioni da uno smartphone a un altro oppure di recuperare le chat dopo aver formattato lo smartphone.