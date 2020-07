WhatsApp si aggiorna, ora è possibile silenziare una chat per sempre

Quante volte avete pensato: “Come posso silenziare una chat su WhatsApp per sempre?“, ma non lo avete potuto fare perché non esiste uno strumento ad hoc? Gli sviluppatori di WhatsApp stanno pensando di risolvere anche questo problema, migliorando una funzione già presente nell’app. Come ben saprete, ogni utente ha la possibilità di mutare le notifiche di una chat per un tot di tempo: otto ore, una settimana o un anno. Ora si sta pensando di sostituire l’opzione un anno con “Sempre”.

La notizia, come al solito, arriva dai ragazzi di WaBetaInfo che hanno scovato questa novità all’interno della lista “Funzioni in sviluppo” presente nella versione di WhatsApp beta per Android numero 2.20.197.3. Questo vuol dire che lo strumento non è ancora disponibile per tutti, ma è in fase di sviluppo e lo stanno testando internamente. Poiché si tratta di un cambiamento che non ha un grosso impatto a livello di codice, ma che può rivelarsi molto utile per un grande numero di utente, il rilascio nella versione “normale” di WhatsApp potrebbe avvenire anche in tempi piuttosto rapidi.

Come mutare una chat WhatsApp per sempre

Silenziare un gruppo WhatsApp per sempre è un sogno che hanno molti utenti, soprattutto quando si viene aggiunti in alcuni gruppi molto numerosi e di poco interesse. Finora l’unica arma a disposizione degli utenti era la possibilità di silenziare una chat per un massimo di un anno, ora, però, le cose cambieranno: gli sviluppatori stanno realizzando un nuovo strumento che permette di mutare un gruppo o una chat per sempre.

Per silenziare una conversazione WhatsApp bisogna entrare nella chat, accedere al menu e premere sulla voce “Disattiva notifiche”. Appare un menu sullo schermo con tre diverse opzioni: 8 ore, 1 settimana e 1 anno. Nei piani di WhatsApp, l’opzione 1 anno verrà sostituita con “Sempre”. In questo modo l’utente non dovrà più preoccuparsi di mutare le conversazioni alla scadenza dell’anno.

Quando arriverà la nuova funzione

Come annunciato dai ragazzi di WaBetaInfo, lo strumento è in fase di sviluppo e lo stanno testando internamente. Le prime notizie sono apparse sulla versione beta di WhatsApp per Android numero 2.20.197.3. Rispetto ad altre funzioni in lavorazione che richiedono molto più lavoro, come ad esempio la possibilità di usare lo stesso profilo WhatsApp su quattro dispositivi in contemporanea, questa è abbastanza semplice e potrebbe essere rilasciata per tutti già nelle prossime settimane.