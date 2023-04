WhatsApp: annunciata una importante novità globale

Era prevista già da alcune settimane e ora è ufficialmente arrivata, in tutto il mondo, Italia inclusa: stiamo parlando della nuova funzione di WhatsApp chiamata "Conserva nella chat" (in inglese "Keep in chat"), preannunciata indirettamente da Meta attraverso la sua introduzione su alcune app beta con il nome temporaneo di "keep message".

La novità ha a che fare con i messaggi effimeri, cioè con quelli impostati per sparire dalla chat dopo un tot di tempo: 24 ore, 7 o 90 giorni. Questi messaggi servono sia per aumentare ulteriormente la privacy degli utenti che per mantenere pulita la chat, cancellando automaticamente tutti i contenuti che superano il limite di tempo impostato.

A volte, però, è utile che qualche messaggio resti visibile per sempre e non sparisca. Proprio per questo WhatsApp ha appena annunciato "Conserva nella chat", una funzione che si spiega quasi da sola.

Come funziona Conserva nella chat

Conserva nella chat è una funzione disponibile solo per i messaggi effimeri. In pratica basta fare un tap lungo su un messaggio che non vogliamo che sparisca e poi un tap normale su una nuova icona, a forma di segnalibro. Questa icona si trova in alto, al posto di quella a forma di stella dei messaggi preferiti (che va a sostituire).

Tutto qui? No, perché c’è un livello di privacy e sicurezza aggiuntivo. Quando chi riceve un messaggio effimero chiede a WhatsApp di conservarlo nella chat, WhatsApp gira la richiesta al mittente del messaggio, che vedrà una schermata di avviso.

Il mittente potrà scegliere se permettere, o non permettere, che il suo messaggio venga conservato. Ed è una scelta importante, perché la funzione Conserva nella chat potrà essere usata anche nelle chat di gruppo e un messaggio conservato sarà visibile a tutti i membri del gruppo, non solo a chi ha chiesto di conservarlo.

Quindi, in pratica, se siamo in un gruppo WhatsApp con altre due persone e, di queste, ci fidiamo realmente solo di una delle due, allora è probabilmente meglio negare la possibilità di conservare i messaggi effimeri. Anche se a chiedercelo è stato il membro del gruppo di cui ci fidiamo.

Quando arriva conserva nella chat

Conserva nella chat è stata ufficialmente annunciata da Meta sul blog di WhatsApp, come una funzione che "verrà implementata a livello globale". Non si tratta, dunque, di un esperimento o di qualcosa in beta ma di un nuovo modo di usare l’app di WhatsApp, destinato a restare nel tempo.

In Italia ancora non è arrivata, o almeno ancora non ci sono segnalazioni da parte di utenti con l’app standard, non beta. WhatsApp afferma che Conserva nella chat sarà disponibile per tutti "nelle prossime settimane".