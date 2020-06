WhatsApp, cosa è e a cosa serve la funzione Stanza

Da alcune settimane è presente una nuova funzione su WhatsApp, ma in pochi l’hanno vista. Gli stessi sviluppatori non hanno voluto sponsorizzarla più di tanto nonostante sia molto utile e permetta di fare una cosa che su WhatsApp non è possibile: videochiamate fino a un massimo di 50 persone. Stiamo parlando della funzione Stanza, rilasciato da WhatsApp da oramai un po’ di tempo e che è nascosta all’interna dei menu dell’applicazione.

Per raggiungerla è necessario fare almeno un paio di click e questo complica un po’ la vita degli utenti. Ma a che cosa serve la funzione Stanza su WhatsApp? A creare delle “stanze” su Facebook Rooms, una piattaforma dell’azienda di Menlo Park lanciata durante il periodo di lockdown e che permette di fare videochiamate e video conferenze fino a un massimo di 50 persone. In pratica, grazie all’integrazione su WhatsApp, gli utenti possono fare videochiamate di gruppo superando il limite di 8 persone imposto dall’applicazione, già aumentato pochi mesi fa per accorciare le distanze durante il periodo della pandemia. Ecco a cosa serve e come utilizzare la funzione Stanza.

A cosa serve la funzione Stanza su WhatsApp

La funzione Stanza è pensata per aumentare il limite di utenti che possono partecipare a una videochiamata di gruppo, bloccato finora a otto persone. Utilizzando lo strumento questo limite aumenta fino a 50 persone, ma è necessario utilizzare Facebook Rooms, la piattaforma del social blu creata appositamente per le video conferenze.

Per accedere a Facebook Rooms, oltre ad avere un link per accedere alla videochiamata, è necessario avere l’app di Messenger o in alternativa un account su Facebook.

Come utilizzare la funzione Stanza su WhatsApp

Il funzionamento dello strumento Stanza è molto semplice, anche se bisogna sapere dove gli sviluppatori hanno posizionato la feature. Ecco i passaggi da seguire per fare videochiamate su WhatsApp fino a 50 persone.

Ci sono due metodi per utilizzare la funzione Stanza. Il primo è aprire WhatsApp, premere sul tab Chiamate e poi di cliccare sull’icona a forma di videocamera presente in basso a destra. In alternativa si può aprire una conversazione e toccare l’icona Allega (a forma di parentesi graffa) e poi su Stanza (per far posto a questo strumento è stato eliminata la Camera).

A questo punto, dopo avere selezionato Stanza, apparirà un messaggio sullo schermo che spiega che cosa è lo strumento e come funziona. Bisogna toccare sulla voce “Continua in Messenger” e da questo momento in poi si uscirà da WhatsApp e si accederà a Facebook Messenger e si applicheranno i termini e le pratiche di Facebook.

Una volta aperto Facebook Messenger bisognerà toccare su “Crea stanza come (il proprio nome)” e si otterrà un link da condividere con tutte le persone che si vogliono invitare alla videochiamata di gruppo.

Come ottenere la funzione Stanza su WhatsApp

Il nuovo strumento è già disponibile nell’applicazione. Nel caso in cui non lo riusciate a trovare, è necessario aggiornare l’app. Lo potete fare dal Google Play Store o dall’App Store.